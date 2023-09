ALARMANTNO STANJE U ELITI! Teodoru Radojičić pokušala da OTVORI GLAVU Bukiliću, a onda uzela OŠTAR PREDMET, sad beži iz rijalitija

Takmičarka "Elite" Teodora Radoičić završila je večeras iza rešetaka, nakon što je krenula da nasrne na Nikolu Bukilića šoljom, a potom ga gađala istom. Teodora je kažnjena mesečnim honorarom. Bivša robijašica nije mogla dugo da izdrži iza rešeteka, pa je produkciju molila da je puste iz zatvora, kako bi napustila rijaliti.

- Može li neko da dođe, manite me ovog zatvora i svega. Mislim da ne želim da se vraćam tamo - govorila je Teodora.

Pojavio se pripadnik obezbeđenja, koji je Teodori dozvoli da ode na cigaretu, a ona je nastavila da moli da je puste iz zatvora i rijalitija. Kako je istakla, ako ostane u "Eliti", završiće u pravom zatvoru, jer neće moći da se kontroliše.

- Samo kratko, ali ne bih smeo da te pustim uopšte - rekao je pripadnik obezbeđenja.

- Nisam maloletna. Koliko ću da sedim ovde? - dodala je ona.

- Ne znam - odgovorio je on.

Teodoru su vratili u zatvor, a ona je nastavila da se obraća produkciji.

- Da li može neko da dođe? Ne znam... Da razgovaramo. Ne bih se stvarno vraćala, samo po stvari... Da mi se s*re neko po glavi, ne mogu da dozvolim, nek mu pljuju u usta, ja ne mogu. Žao mi je. To bi bilo to. Ovaj mali degenerik će da me provocira, ne bi bilo pametno da ostanem, jer bih otišla u CZ. Imate top takmičare. Imam i ja dušu - rekla je Teodora.

- Samo dođite, da odem lepo po stvari, da se ispričamo i to je to. I da palim, ne vredi, ovo ne vredi - dodala je ona.

Kurir.rs / Alo

