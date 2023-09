PRVI RASKID U ELITI?! Snežana upala u frku sa Teodorom zbog svog budućeg supruga "Nisam kriva što se vaši momci lože na mene"

Učesnici "Elite" prethodne noći gledali su video snimke svog učešća, a upravo zbog toga je došlo do mnogih svađa.

Ljubavni par Snežana Jovičić i Darian Radomirović su pogledali pred svima kako je izgledao trenutak kada se on požalio cimerima na njihove svađe.

- Nije me sramota, ali ne volim da neko pravi budalu od mene, i obrnuto. Sebi sam dopustila da mi muž širi gaće sa devojkom pet evra. Meni je samo bilo: "Je l' moguće da širiš donji veš sa drugom devojkom i boli te uvo za moju reakciju", bila sam ljuta, ali mislim da je on hteo da vidi moju reakciju. Danas smo se isto posvađali, za neki situaciju oko ove Teodore Delić koja pokušava da se ubaci u neku priču, ali joj ja to neću dozvoliti - rekla je Sneža.

- Ovo je bio prvi put da sam našao gaće na drvetu. Ja mislim da je burno reagovala, pa zato nisam išao s njom da pričam. Mislio sam da ako sam se oženio, pa da moje znanje ne propadne. Pozdrav za sve devojke koje su kod mene gaće zaboravile - rekao je Darijan.

- Kako bi se ti osećao da sam ja otišla sa nekim likom i kačila muške bokserice - uskočila je Sneža.

- Nisam rekla 50 evra, nemoj sebe da precenjuješ - rekla je Sneža.

- Nisam ja kriva što se vaši momci lože na mene - rekla je Teodora Delić.

