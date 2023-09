SKANDAL U EMISIJI! Aleks otkrila sve o Carevoj PRELJUBI, a onda se on uključio u prenos: Nikolićka POBEGLA: Šok dešavanja

Pobednica "Zadruge 6" Aleksandra Aleks Nikolić otkrila je detalje o prevari Filipa Cara sa njegovog rođendana.

- Rekla si da je ulazio kod Dalile na tiktok lajvove, znam da ga je blokirala, a opet znam da se dopisivao sa Majom, gde je pozivao dok je bio sa tobom i da joj je priređivao ljubomorne scene. Je l' si znala da dok ste vas dvoje srećni da ima kontakt sa Majom - pitao je Darko.

- Nije samo Maja, tu je kako je on rekao, što sam saznala sinoć, čoveče ko zna šta si ti radio, ja nisam tamo bila konstantno, bila sam obaveze u Beogradu, čak sam neke emisije i odbijala zbog njega. Rekao je da nije bila samo Maja, već još četiri ili pet devojaka, ali on priča da za sve postoji razlog što sam ja to uradila - rekla je Nikolićeva.

foto: Printscreen Pink tv

- Nije mi jasno, pričali ste celo leto da radite na detetu, stvarno je izgledalo da ta ljubav cveta, je l' ti ništa nije bilo sumnjivo, je l' skrivao telefon, kako se to odvijalo - pitao je novinar.

foto: Printscreen Pink tv

- Po samom izlasku iz rijalitija imali smo svađe. On nikada meni nije verovao, ja sam trudna i ne zanima me nijedan muškarac. Ja sam možda počela njemu da verujem po izlasku, verio si me, praviš mi dete, odvodiš me kod roditelja. On je želeo da mi započnemo zajednički život, ja sam iznajmila rent - a - car auto. Nisam posumnjala da me vara do tog rođendana, sa tom nekom Emilijom iz Niša. Ja sam ceo dan njemu spremala za rođendan, sredila se, otišla na rođendan, mene je sramota što ovo moram da pričam. Otišla sam sa njegovim ocem i sestrom na rođendan, vidim tu devojku Emiliju, ona mene pogleda. Imam poruke gde sam ga pitala: "Ko je ova Emilija?", dva tri puta mi je prišao za ceo rođendan, kaže on meni: "Ma Emilija je gazdina devojka", upoznaje se gazda sa mnom, on sa ženom, pomislila sam da su u šemi...On dođe kod šanka, ona prođe tamo, ja to osetim kao žena. Popela sam se gore, kad on priča o bivšoj devojci. Kaže on meni: "Ljubavi, dolazim kući za sat vremena, nemoj da brineš ništa, nemoj da spavaš, čekaj me da porazgovaramo", došao je sutradan u jedan popodne. Kao što sam saznala preko Maje, okačila je video kada kaže da je zvao sa tim nekim ku**ama. On je došao u jedan popodne, sedela sam sa njegovom majkom i plakala sam celo jutro, sve sam joj rekla. Nisam ga zvala, čekala sam da vidim kada će doći - rekla je Aleks.

foto: Printscreen/Pink

Nakon priče trudne Aleks Nikolić o raskidu sa Filipom Carem, on se uključio u uživo program, a ona je posle nekoliko trenutaka napustila studio.