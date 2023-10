MILENA KAČAVENDA MORA DA NAPUSTI ELITU?! Isplivali detalji tajnog razgovora, priznala sve: "Zvaće me policija"

Milena Kačavenda je razgovarala sa Markom Đedovićem u dvorištu Elite. Njih dvoje su postali vrlo bliski od samog početka te se jedno drugom poveravaju.

Kačavenda je tom prilikom otkrila da očekuje da uskoro treba da izađe privremeno iz Elite zbog suđenja.

- Šta je sa tobom? - pitao je Đedović

- Nisam ponela naočare za vid - požalila se Kačavenda.

- Ko zna šta mi sada rade - rekla je zabrinuta Kačavenda koja je svoju rijaliti karijeru zasnovala na napadima na svoju bivšu prijateljicu i kumu Anu Ćurčić i koja očekuje niz tužbi protiv nje zbog iznošenja informacija o Ani koje su šokirale region.

- Ja mislim da su se Bulić i Zvezdan napili zajedno od sreće - smatra Đedović.

- Bulića garant nema nigde. Znam ih oboje. On nije sa njom ni za dva života. Vidiš još se ništa ne dešava još me ne zovu. Mene će zvati policija, to su mi rekli. Tražiće me - otkrila je Kačavenda na taj način da će uskoro morati da privremeno izađe iz Zadruge radi suđenja.

Podsetimo, Milena Kačavenda ispričala je svom cimeru Marku Đedoviću kako se boji verenika za kojeg je prvo pričala da je poginuo, ali su onda svi šokirani informacijom da je izvesni David živ.

- David je kao zbog mene pratio rijaliti, ali je u putu vozio, a gleda TV u kolima kad vratim film. Meni je najteže bilo što on ne postoji. Pita on mene da li bih se udala i ja na keca kažem da bih. Mogu da poredim kao kad sam se u muža zaljubila, leptirći - ispričala je Milena u pušioni, a Đedović je bio zapanjen ovim rečima.

- Živo me zanima da li će se pojaviti... Zamisli kad ja svojoj deci govorim da se udajem i oni prenose Srđanu. Treba prošetati ulicom - frapirala je Kačavenda.

