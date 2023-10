ZBOG OVOGA JE HTEO DA POBEGNE IZ ELITE?! Isplivale privatne prepiske Milice i Mensura: Imao brutalne LJUBOMORNE ISPADE!

Bivša zadrugarka Milica Veselinović nedavno je govorila o svom odnosu sa Mensurom Ajdarpašićem i otkrila nepoznate detalje.

Milica je navela kako joj se Mensur obraćao sa lažnog profila i koristio njihovu šifru "bao". Kasnije je dobila priliku da mu se obrati kao Drvo mudrosti, a on joj je najavio tužbu ako nastavi da iznosi takve stvari o njemu.

Milica je večeras objavila neke od poruka, koje joj je Mensur navodno pisao.

- Kojom devojkom, bao moj. Nema bao devojku. Našla si ti dečka, slikaš se kao. Bao onda krenuo jako i sve jače - pisala je osoba, za koju Milica tvrdi da je Mensur.

Mensur se, inače, sinoć iznervirao i zapretio da će izaći iz "Elite".

- Samo neka neko dođe, neka otvori. Lepo da razgovaramo i to je to. Nema šta da preskačem, ako preskočim, neću se vratiti. Da završimo priču svaku i to je to. Završili smo priču svaku i to je to. Neću da se ovde nadglašavam, da vrištim... - govorio je Mensur.

