ODAKLE SLAĐI PORŠELINI MUŽ? Njena majka otkrila ŠOK detalje iz ćerkinog života: Evo šta je zadrugarka uradila bivšem

Slađa Lazić, koja je dobila nadimak "Poršelina", trenutno se nalazi u rijalitiju "Zadruga 7 - Elita", a njena majka Bisa Lazić, otkrila je sada sve o ćerkinom teškom odrastanju, ali i da je Slađa imala muža sa kojim ima decu, sa čim javnost do sada nije bila upoznata.

Bisa je ispričala i kroz kakav pakao je njena ćerka prošla sa bivšim suprugom Milanom, koji ju je sa maloletnom decom isterao napolje, ali i kako ona govori, nekoliko puta je vršio nasilje nad njom:

foto: Printscreen Instagram

- Slađa nije imala lep život, nije je baš pomilovao, imala je dosta nesuglasica u tom braku, to su bolne teme. Iz te avanture su izašla zlatna dečica, imajući u vidu šta su sve prolazili zajedno sa njom, ako može da se kaže, da to sve ružno iza leđa, kad njih pogledaš. Ja taj postupak ne razumem, ja nisam imala dogovor da komuniciram sa medijima, bilo kakvu komunikaciju, ali on joj je dao podršku, oni su se dogovorili, on joj je dao vetar u leđa. Ima stvari koje mu zameram, koje su meni bolne, koje ne mogu da mu oprostim, ali to je život. To je Slađin odabir, ja sam sa decom u kontaktu - govori Slađina, pa otkrila da li je istina da ju je izbacivao napolje sa decom.

foto: Printscreen/Zadruga

- Bilo je dosta prilika. Oni nisu bili na talasnoj dužini od početka, mladi ljudi,mladi bračni par. Slađana je, ja ne odobravam, ali ne mogu ni da osudim, mlada, usamljena, poljubila se sa kolegom s posla, došla je kući i rekla, od tog trenutka počinje pakao. To smo zaboravili, idemo dalje - priča Bisa, koja je potvrdila da je bivši muž njene ćerke vršio fizičko nasilje nad Slađom:

- Jeste, bilo je svega! Ja vama ne mogu reći da nije bilo, nešto što se već pisalo i ispričala je samo jednom. Sve i da hoću da stanem na drugu stranu, nije pristojno. To je bilo strašno, zamerila sam joj kada je taj korak napravila i došla i rekla, ja sam bila ogorčena - priča sa suzama u očima Slađina.

