UROŠ STANIĆ POTPUNO RAZOREN I UNIŠTEN! Ne može da dođe sebi, FOTKA SVE GOVORI, desilo se ono čega se najviše PLAŠIO

Uroš Stanić je po završetku emisije "Pitanja gledalaca" koju je vodila voditeljka Maša Mihailović, raskrstio sa Markom Janjuševićem Janjušem, te je i završio u suzama.

- Nemoj da mi se obraćaš! Ti me gledaš kao sprdnju, ako si rekao da ćeš me lepo ošišati, onda me lepo ošišaj. Ja posle ovoga imam život - plakao je Uroš.

foto: Printscreen

Uroš je kukao i plakao na sav glas, dok ga je Janjuš ignorisao.

Nakon kolapsa koji je doživeo Uroš je napustio Belu kuću.

Da li će uspeti da dođe sebi i izgladi odnose sa Janjušem ostaje da ispratimo.

Kurir.rs

Bonus video:

09:12 STARS-EP152