ISPOVEST LUKE RADIVOJEVIĆA KOJI JE BIO ZATOČEN KOD KULIĆA! Terala me da budemo u krevetu koji je SLOMILA sa Zolom !

Influenser i tiktoker Luka Radivojević, koji je trebalo da uđe u petu sezonu rijalitija "Zadruga", otkrio je na svom profilu na društvenoj mreži Instagram da ga je takmičarka "Elite" Miljana Kulić silovala u Nišu.

- Evo priča za Miljanu Kulić. Miljana Kulić je mene silovala u Nišu kad sam bio. Kad sam bio kod nje, rekao sam da ću da budem tamo tri dana, a ne tri noći. Devojka me je zaključala u stanu, to je bilo prizemlje, rešetke na prozorima, prozori nisu mogli da se otvore, radila je samo klima. Krevet je bio polomljen od Zole i Miljane, Zola nije bio tu. Mene je Miljana tada psihički i fizički maltretirala u stanu. Mene je Miljana Kulić tada urnisala od poruka i svega - izjavio je Luka.

Luka je pre dve godine govorio o ovom nemilom događaju.

- Zvala me je nakon Zadruge 4, sa izgovorom da joj hitno trebam i da moram da se stvorim u Nišu kako znam i umem. Ja sam stvarno pomislio da se nešto ne daj Bože gododilo i naravno odmah sam otišao. Kada sam stigao uvela me je u stan u kom je živela sa Zolom, a tada sam shvatio šta je bilo toliko hitno. Zaključala je vrata za mnom i rekla mi da ne idem nigde. Molio sam je da me pusti jer sam imao obaveze u Beogradu, ali nije želela. Četiri dana me je držala zaključanog, nisam smeo ni kroz prozor da provirim. Imalis mo s*ksualne odnose, nakon kojih je ona poludela i počela na pola sata da me tera da je oralno zadovoljavam - ispričao je Luka tada za Republiku i otkrio da ga je spasla Marija Kulić.

- Pozvala je Marija i rekla Miljani da dođe na neko slavlje. Miksi me je povela sa sobom, upoznao sa joj porodicu, a čak joj je majka rekla da se Mane Zole, jer sam ja mlađi i lepši. Nakon te proslave uputili smo se za Beograd gde je Miljana bila u emisiji jednoj, terala me da je čekam kao pas ispred, a onda je samo nestala. - Išao sam kod psihijatra redovno, i dan danas idem. Budim se noću jer imam noćne more. Četiri dana u mraku, u zatvorenom... Ostavilo je trag.

