RIJALITI UČESNICI IZLUPALI LOKAL U RODNOM GRADU: Sa dečkom sve pare uložila u BIZNIS, sad joj demolirali salon, evo šta kaže...

Bivša zadrugarka i starleta Sanja Grujić nedavno je otvorila salon lepote u Sremskoj Mitrovici, a samo nekoliko dana nakon otvaranja dobila loše vesti.

Naime, Sanji su razbili prozor na staklu.

- Istina je, ali ne bih da dalje provlačim tu temu, jer mene to zaista ne zanima. Ja sam srećna, zadovoljna, salon radi kako treba, hvala bogu. To što se dešava, to mogu samo ljubomorne osobe da urade, ali u tome im ja ne mogu pomoći. Ako je neko ljubomoran, mora da to sredi sam sa sobom. Ja sam to rešila odmah, tako da, ima ko se time bavi - izjavila je Sanja.

Podsetimo, nakon rijalitija Sanja i Marko odlučili su se da se ne vraćaju u rijaliti te su započeli jedan od privatnih biznisa, Markova lepša polovina otvorila je salon i izdvojila pozamašnu cifru novca.

- Mislim da će biti veća dobit, nego što je bilo ulaganje. Ne treba se zaletati, postepeno kako se posao razvija, razvijaće se i ambijent. Uložila sam pola miliona dinara u salon - iskrena je bila Sanja.

