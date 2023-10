PREOKRET U RIJALITIJU! Do juče se krvile i svađale, a sada sve puca od LJUBAVI, ljudi šokirani!

U toku je podela budžeta u kojoj će ovonedeljni vođa, Anita Tomić, raspodeliti novac učesnicima Elite.

Veliki budžet dajem svojoj ženi. Niko me nikada nije voleo i poštovao kao ona. Šta više da kažem, žena mi je -rekla je Anita.

Srednji budžet ide Žani. Malo sam razmišljala od kada je došla da mi ne bi učinila niti mi misli loše za razliku od većine ovde. Nije prirodno da budemo prisnije ali ne mislim ti ništa loše -rekla je Anita.

foto: Printscreen

Srednji budžet za Bukilića. Ne volim te ali te ni ne mrzim. Nemoj da vređaš Teodoru molim te, mislim da ima veliku emociju prema tebi -rekal je Anita.

Mali budžet ide Dragani. Izgledaš fino a zapravo nisi, mislim da si folirant -rekla je Anita.

Veliki budžet ide Mioni. Nisam te gotivila uopšte, mislila sam da si umišljena ali sam promenila mišljenje. Družile smo se dosta i gotivim te -rekla je Anita.

Mali budžet ide Vanji. Tebe sam otpratila sa Jovaninog Instagrama a kada izađemo možda te i blokiram. Pokušala si da me poniziš pa sam ti uzvratila. Rekla si da sam osoba koja treba da se šamara, da ti je tako Žana rekla -rekla je Anita.

Veliki budžet ide Ša. On je moj najbolji drug od prošle godine. kritikovao me je za moje dobro i savetovao, bio je za mene kada sam bila najbolja i najgora. Malo me nervira što zvoca ali te poštujem kao i mog i Jovaninog druga -rekla je Anita.

Miljana za tebe mali budžet, takva nam je relacija. Mislim da ovde ne treba da se svađamo i nisam ti pretnja što se tiče bivših. Ja ću tebi uvek pružiti ruku i sve što želim sebi želim i tebi. Želim ti da ostaneš ovde kao Miljana iz prethodnih sezona a ne sada -rekla je Anita.

Kume, ti si meni najbliža osoba ovde. volim te i poštujem, malo me povredi kada mi brutalno kažeš nešto ali ja sam osetljiva -rekla je Anita.

Kurir.rs / Pink

Bonus video:

09:12 STARS-EP152