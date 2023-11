HITNO OGLAŠAVANJE MARIJE KULIĆ! Celo saopštenje objavila kod Miljane na profilu: To mu je oduvek bila želja...

Lazar Čolić Zola je pre nekoliko dana ušo u Belu kuću, čime je postao ravnopravni takmičar u borbi za glavnu nagradu rijaliti formata "Elita". Iste sekunde kada je ušao u rijaliti, napravio je pravu pometnju, budući da se u pomenutom programu nalazi i njegova bivša devojka Miljana Kulić.

Budući da nije u dobrim odnosima sa njom, kao ni sa ostalim članovima njene porodice, izneo je neke informacije u razgovoru sa Marko Đedovićem, a koji su se ticali njenog nekadašnjeg života, kada je radila u Čačku u nameri da "uhodi" Mišela Gvozdenovića, nekada popularnog pevača. Na sve izrečeno, oglasila se Marija Kulić iz Niša, kako bi opovrgla sve izjavljeno.

foto: Pritnscreen

- Vidi balvana, otišao kod slinče da nas i on sa njim olajava i smišlja, a to mu je oduvek bila želja. Kažu ljudi, balvan bolji od skraćenog. Nikada nije bio. Ista g*vna samo drugo pakovanje, to oduvek pričam. Nema bolji, gori... Isti su - ljutito je napisala Marija u želji da odbrani čast svoje ćerke, takođe i otkrivši da je cilj Zolin da se dodvori Marku kako bi se što bolje plasirao.

Pored pomenute priče, prisetimo se šta su to još rekli Marko Đedović i Lazar Čolić Zola.

- Marko, moram iskreno da ti kažem da nisam video u njenim očima da bi mi nešto loše uradila. Video sam joj to u pogledu - kazao je Zola.

foto: Printscreen

- Znam. Ona će sad da vrti deset rečenica koje je naučila od Marije. Ona je sad prava ona, a ovo što je do sad bila, to su bile njene verzije. Sad će kukati za Bebicom, ukoliko ti ne budeš pokazivao interesovanje. Ukoliko se opet zbližite, on neće postojati. Sve ovo sad je inat. Žena te je dozivala svakog petka - dodao je Đedović.

Kurir.rs / Srbija Danas

Bonus video:

09:12 STARS-EP152