"TO ŠTO JE URADILA NIJE UOPŠTE U REDU" Otac Nenada Aleksića Ša progovorio o bivšoj snaji, evo zašto nije došla u sud da se RAZVEDE

Braku Vanje i repera Nenada Aleksića Ša, učesnika "Elite", po svemu sudeći definitivno je došao kraj. U toku je brakorazvodna parnica, a lepa Kraljevčanka vratila se u svoj grad, sa Instagrama obrisala sve uspomene s još zakonitim suprugom i otpratila ga s ove društvene mreže.

Nenadov otac Zoran otkrio je da nije u kontaktu sa snajkom.

- Ona se sa mnom ne čuje, ali se čuje sa Cecom, snajom, valjda je takav bio dogovor između nje i Neše. Valjda je takav dogovor, da donese ona nekad stvari za Nešu, ali ona i ja se ne čujemo, i ranije smo se retko čuli... Znam samo da je trebalo da idu u sud na razvod, ona nije došla. Koliko sam ja čuo, ona valjda nije primila poziv, tako nešto, to mi je rekao advokat - priča Zoran.

- Sa njom se ne čujem, niti se trudim, a ni ne komentarišem, znate kako sam ranije prolazio zbog toga. Ovo što sam rekao, to je istina - čuje se sa snajom, čak mislim da je bila jednom kod njih kad je dolazila u Beograd na neku svadbu, pa je tada svratila.

Pitali su ga i da li je primetio da mu je snaja obrisala sve slike sa sinom, kao i to da ga je otpratila s Instagrama.

- Nema više s Nešom nikakve slike, to već dugo traje. Otkad je otišao... Njegov telefon je kod snaje. Ne znam, šta da kažem... Meni to nije u redu, ali to je njihovo. Meni je samo drago da je Nenad okej.

Za sada je, kako kaže, zadovoljan sinovljevim ponašanjem u "Eliti".

Drago mi je što je počeo da komunicira, što ne dozvoljava da ga neko... Povezuju ga sa Mionom, ne dozvoljava da ga nešto poremeti i meni je to okej. Ne znam da li je svestan da je kraj ili se nada da će sve biti okej. Kada sam gledao podelu budžeta Marka Đedovića, a oni su dobri, ono što je Marko pričao njemu:"Doći ćeš svesti", jer njih dvojica razgovaraju... To mi i govori i ne govori ništa. Uopšte ne želim da sebe ubacim u to da razmišljam da li će biti ovako ili onako. Podržaću ga u bilo kojoj varijanti. Ni ranije se nisam mešao, niti bilo šta ružno pričao, to je sve što za sada ja znam - rekao je Zoran Aleksić.

