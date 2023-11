"MATORA HOĆE DA ISPADNE ŽRTVA!" Oglasila se bivša devojka Jovane Tomić, otkrila šok detalje afere: Dogovorile su se...

Bivša rijaliti učesnica, koja je pre Anite Stanojlović, imala kratku aferu, ali i poljubac sa Jovanom Tomić Matorom, Sofija Una Manić, otkriva sve detalje afere o kojoj se priča u javnosti.

Sofija je bila učesnica prethodne sezone “Zadruge“, a izuzetno se družila sa Matorom, te je kasnije došlo i do poljupca, ali nikada nisu javno započele ljubavnu romansu.

foto: Ana Paunković

- Tri meseca sam prolazila agoniju zbog Matore i afere sa Sanjom Stanković. Što se tiče ove situacije, od početka sam upoznata sa situacijom, čujem se i sa Mateom često, upoznata sam sa sve tri strane, jer ih poznajem i znam kako funkcionišu-započela je Sofija, a onda i istakla.

- Uvek sam volela Jovanu, ali sam ljuta i razočarana, jer se pravi mnogo blesava. Emotivna je, ima dobru dušu, ali joj ovo nije trebalo, jer ova situacija sa Anitom nije realna, upozoravali smo je. Anita je bila sa njom zbog novca, i mislim da je Jovana magnet za devojke. Mnogo se potencira na njenom zarađenom novcu, a to je mamac za sve devojke, pa govore devojke “lakše mi je da budem sa nekom ženom, nego nešto drugo“. Anitina misija je bila da dođe do novca, to je apsolutno, ali ne sudim joj.

foto: Printscreen

Dok pomno prati, u ovome vidi samo jedno, a to je kako Jovana želi da napravi od sebe žrtvu.

- Matora preuveličava, ona jeste emotivna, nju povredi, ali ona je ušla u rijaliti život i tu ulogu. Preteruje, nije ona toliko mlada, da ne može da rezonuje da li je neko iskren ili ne, okej, Anita je ozbiljan manipulator, ali Matora koristi sve zarad sezone. Ozbiljni glumci, mislim da je Jovana jedan od glumaca i manipulator. U nekim momentima po grimasama pomislim da su se dogovorile, zajedno sa Mateom, deluje da glume neke situacije, dok je Jovana sve vreme znala Anitine namere -iskrena je bila ona.

foto: Instagram, screenshot Pink tv

Manićeva se redovno čuje sa Mateom koja je umešana u celu priču.

- Znam da su se dopisivale, da su bile u komunikaciji, uveliko su se dopisivale, i nije joj bilo jasno što Anita sve to radi, molila nas je da joj snimimo lajv. Cela priča je fuj, Matea priča istinu, znam da je iskrena. Nisam videla gole slike, ali sam videla gomilu dopisivanja. Matea me je molila da ništa ne izjavljujem, jer nije želela medijsku pažnju, a stalno sam joj govorila da uđe, tamo joj je mesto. Ona kaže da neće da uđe, ali svi igraju rijaliti, i svi hoće u rijaliti. Ona je vaspitana i znam koliko je njena majka požrtvovana, koliko želi da se ostvari kao majka i mislim da je Anita kupila tim majčinstvom. Kad bi Matea ušla, Matora bi bila agresivna i napravila haos - kaže Sofija i dodaje da će kraj biti potpuno drugačiji.

- Na kraju će Anita ispasti žrtva, i ako se pogleda šira slika, Anita je dete iz problematičnog braka i porodice, premlada rodila, loša finansijska situacija i narod je sklon da opravda sve to. Nju najviše razumem, ima prava da se bori, ne opravdavam, ali razumem. Matora je više mnogima sa svojim ljubavnim životom, preko glave, i meni je više sa tim ponašanjem i izdala me je - iskrena je bila ona.