"DOŽIVELA SAM KLINIČKU SMRT KAD SAM IZGUBILA BEBU" Vanja otkrila MRAČNU STRANU Ša: Zbog njega sam imala SPONTANI POBAČAJ

Bivša partnerka Nenada Aleksića Ša, Vanja Ignjatović u lajvu na Tiktoku progovorila je o odnosu sa reperom i pokazala doktorsku dokumentaciju spontanog pobačaja.

I dok Ša priča svoju priču u javnosti, ona je rešila da otvori dušu o svemu.

"Tokom noći kada sam uzgubila bebu, imala sam kliničku smrt. On je tad bio u emisiji. Posle toga sam mu rekla samo da mi ne dira dete nerođeno. On je kriv jer se to desilo. Sad ću da vam pokažem papir kao dokaz, svi da vidite. On je pet dana nakon što sam čula otkucaje srca mog deteta napravio ljubomornu scenu, moja majka zna, zbog toga sam abortitrala. Je l' teško da prizna da je zaljubljen u Mionu i da je zato za razvod, a ne da laže. Neće dobiti razvod. Ša nema prijatelje, nikoga ne voli. Kakva crna Matora. Imali bi savršen brak da nije njegove ljubomore. Bio je ljubomoran kad se dopisujem sa mamom. Imam poruke i kako se dopisuje sa mojom snajkom. On je jedan psihopota. Ljubomoran je bio na mog kuma, mislio je da sam ga varala sa svim muškarcima u mom okruženju", rekla je Vanja i zaplakala.

Ignjativićeva se odlučila da pokaže doktorsku dokumentaciju, kako bi dokazala da je doživela spontani pobačaj, za koji Ša sumnja da se desio, odnosno da je Ignjativićeva želela da abortira njegovo dete.

"Pacijentkinja je primljena na ginekološko odeljenje zbog obilnog krvarenja, nakon druge željenje trudnoće. Spontani pobačaj", pročitala je ona.

Podsetimo, Ša se još nije zvanično nije razveo od supruge Vanje Ignjatović, a na korak je da ozvaniči vez s pevačicom Mionom Jovanović. Njih dvoje su svakim danom sve bliži.

