'PREPOZNALA SAM JEDNU NAPAĆENU DUŠU!' Nakon što je Urošu poslala poklone, oglasila se Tijana Ajfon a onda ŽESTOKO udarila na Aneli

Tijana Ajfon poslala je preko Marka Janjuševića Janjuša veliki broj stvari za Uroša Stanića. On nije mogao da ostane imun i suzdržan kada je video, te se zahvalio. Tijana je ovim gestom pridobila srca mnogih gledalaca, a sada se oglasila za Pink.rs i otkrila razlog zbog čega mu je poslala stvari, iako ga ne poznaje.

foto: Privatna arhiva

- Ovo što smo uradili za Uroša ne vidim kao nešto spektakularno, o čemu treba da se puno priča. Ne mogu da kažem da je to obaveza svakoga čoveka, već da je ljudski pomoći svakom. Pa ljudi dobre volje ,ako možete ,pomozite prvo svojim bližnjima, pa komšijama,pa redom svima koji nemaju. Vaše malo je nekome mnogo. Ja sam u Urošu prepoznala jednu napaćenu dušu ,odbačenu od porodice i bližnjih i zato sam odabrala njega - otkrila je Tijana.

foto: Printscreen

Prema Aneli sam ravna linija, ne razmišljam o njoj, već je taj gest zbog Janjuša. On je drugar mog dečka i mene, pa sam te haljine i kupaće poslala Janjušu da on odluči da li će i kome da ih da. Ako je njegov izbor Aneli ,onda su pokloni za nju. Da bih bila bolje shvaćena mi podržavamo Janjuša kao našeg druga, a samim tim i tu drugu žensku osobu za koju se on opredeli - istakla je ona.

Kurir.rs/ Pink.rs / Preneo: M. J.

Bonus video:

01:15 TIJANA AJFON NAKON NAPADA OD STRANE MANIJAKA SA NOŽEM: Moramo ozbiljno shvatiti ko nam sve šeta gradom! SPASLA ME JE POLICIJA