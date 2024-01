"NASTRADALA JE, A ON I DALJE SEBE KRIVI!" Otac Nenada Aleksića Ša otkrio šok detalje o reperu pa opleo po Tari Simov

Otac repera Nenada Aleksića Ša, Zoran Aleksić, progovorio o sinu i o njegovoj burnoj vezi sa bivšom devojkom, Tarom Simov.

Voditeljku je zanimalo zašto se Ša toliko promeni kada uđe u emotivnu vezu.

- Šta se njemu desi kada se zaljubi u devojku? - upitala je Ana.

- On je ušao u Farmu i bio je sam svoj, bio je super. On je sjajan kada je sam, ali kada uđe u vezu, on se toliko posveti toj vezi, daje sto odsto, ali poznato je da niko ne daje isto toliko, samo on to ne može da shvati - rekao je Zoran Aleksić, pa je dodao:

- On se promeni od Zadruge 4, veza sa Tarom mu je bila totalna greška, ona nije bila za njega, a od starta se videlo da ona nema osećanja prema njemu, ona je bila zbog rijalitija sa njim. Izazivala je sve loše u njemu.

Zoran se osvrnuo i na devojku sa kojom je Nenad bio, ali je ona nažalost nastradala.

- On je bio sa jednom sjajnom devojkom, zvala se Daca, ali je ona nažalost nastradala. Ona je bila jedna divna devojka i uvek je bila tu za njega, a on i dalje na neki način krivi sebe jer su oni raskinuli par puta, pa se mirili - dodao je Zoran na "Red tv".

