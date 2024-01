JANJUŠ PLAČE U EMISIJI UŽIVO! U potresnoj ispovesti progovorio o smrti Mihaila pa se javno obratio porodici, evo šta im je poručio

Nekadašnji košarkaš i učesnik rijalitija ''Elita'' Marko Janjušević Janjuš se ne miri sa gubitkom rođenog brata Mihaila.

On je u velikoj potresnoj ispovesti otvorio je dušu o bolnoj tragediji i tom prilikom zaplakao.

- Moram da se obratim mojoj porodici da ne brinu, borim se i boriću se. Ja se uvek bori, sa 17 godina sam otišao od kuće i dan danas se borim sam - rekao je Janjuš pa dodao:

foto: Printscreen Pink Tv

- Ja sam pričao sa ljudima, mnogo mi je lakše što sam se vratio u Elitu. Napolju ne bih mogao, ne bih se osećao dobro, sve me je ometalo. Sve mi je smetalo, telefon, pa čak i ljudi, a ovde sam u tvom poslu, šta god da se desi ljudi se vraćaju na posao, ovo je moj posao, koliko god da je teško. Niko ne zna uzrok što se to desilo, jedino da je glava u pitanju, prebačaj neki. Niko ne zna, nikome nije jasno, ni meni, ni mojima. Ja sam neko za koga su se najviše brinuli, moja prodica, i moji najbliži, ja sam bio najluđi, od mene se sve očekivalo, očekivalo se da ći pljačkati, dilovate, ja sam takav, za mene ih ništa nije začudilo, ali od njega ovo niko nije očekivalo. On je momak za kojeg naši roditelji ne bi pomislili da bi tako nešto uradio - rekao je Janjuš.

foto: Printscreen Pink Tv

Janjuš je potom otkrio da li je on bio u svađi sa bratom.

- Ja se nikada nisam posvađao sa njim, a oni su pričali da nismo bili u kontaktu. To je besmislica. Moj mlađi brat Boris i ja smo se svađali celog života, borili smo se, a sa njim se nikada nisam posvađao, nikada ružnu reč nisam rekao ni ja njemu, ni on meni. Bio sam odvojen od ćerke zbog rijalitija, a prošle godine smo se videli svi, okupila nas je sestra, posle sam ja otišao na more, pa opet u Elitu, ali eto sve mi se sada vratilo nakon toga - rekao je Janjuš.

Ognjen je potom Janjuša upitao za priču o internet nasilju za koje se pričalo da je Mihailo trpeo zbog platforme Onli fans.

foto: Printscreen Pink Tv

- Nisam ja znao to dok nisam izašao, dok se ovo nije desilo, on o tome nije pričao, a i ko sam ja da nekom bilo šta da zabranim. Nikada se on meni nije žalio, ali ljudi koji loše komentarišu su ljudi koji nemaju svoj život, oni svoju nesreću leče tako što kometarišu druge. Neki ljudi ne vole Đokovića, Jokića, a ne da psuju mene ili nekog drugome, ljudi vređaju zbog banalnih stvari, mi smo takav narod. Možda se to dešavalo, ali iskreno ako je bilo moglo se reći, ali mislim da je njemu samo glava bila, prebacio je samo. Ja sam bio u kontaktu sa njegovim drugom i drugaricom, ni njima ništa nije jasno, ni majka koja se svakog dana čula sa njim. Ja kada imam problme , ja kažem, za njega niko nije znao ništa - govorio je Janjuš pa dodao:

- Mnogo te ovo promeni, promeniš sebe, mišljenje, doživiš tragediju. Je sam tip koji voli šalu, ali to se promenilo, meni nije do šale. Priroda mi je da se šalim, ali svako žali na svoj način, žalim dušom, nije tu crnina, niti muzika ništa. Samo ja znam kako je meni - rekao je Janjuš i zaplakao kada je video porodičnu sliku na ekranu.

Kurir.rs/Amidži šou/K.M.

Bonus video:

01:21 Marko Janjušević Janjuš