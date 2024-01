JANJUŠ OTKRIO NOVE POTRESNE DETALJE SMRTI MIHAILA! Evo šta je uradio njegov brat pre tragedije: Iz prve sam pogodio...

Marko Janjušević Janjuš, otvorio je dušu o temi koja je potresla ceo region, a to je tragična smrt njegovog rođenog brata, Mihaila.

Janjuš je otkrio šta je njegov brat uradio pre smrti i šta su pronašli u njegovom telefonu.

- Poslao je majci tri srca, poslednje što je poslao je bilo to, postavio je majku na pozadinu i stavio je majkin rođendan kao šifru na telefonu. Pogodio sam šifru odma iz prve - rekao je Janjuš, a potom progovorio o porodičnim odnosima i dotakao se supruge Ene.

- U okej sam odnosu sa Enom, to je ljudski makar zbog moje ćerke, ja sam se ogrešio prema njoj ali sve je to život, nekome je sudbina da bude sa nekim a nekome nije. Najmlađi brat mi je bio sve dok se Kruna nije rodila. On je bio presimpatičan kada se rodio, mnogo je bio inteligentan, nikoga ga nije mogao uhvatiti koliko je bio nemiran, ali onako simpatično nemiran. Sve mi se to vraća u glavi dok sam živ. Moram zbog moje ćerke biti raspoložen i srećan -rekao je Janjuš.

Telefoni za pomoć SOS telefon za pomoć SOS telefon za pomoć osobama koje razmišljaju o samoubistvu Broj 0800/309-309, opcija 1, SOS telefon je koji radi 24 sata, a na koji se javljaju stručnjaci za sprečavanje samoubistva - lekari Klinike za psihijatrijske bolesti "Dr Laza Lazarević". Služba urgentne psihijatrije prima pacijente 24 sata bez zakazivanja, bez knjižice i bez plaćanja, a Centar za mentalno zdravlje od 9 do 18 prima bez zakazivanja. Ukoliko vam je potrebna pomoć, svakog dana možete pozvati i volontere Centra "Srce" od 14 do 23 časa na broj telefona 0800-300-303 ili im se obratiti mejlom na vanja@centarsrce.org, kao i preko četa na sajtu www.centarsrce.org. Volonteri razgovaraju s ljudima koji su usamljeni, uznemireni, povređeni, tužni, očajni, nesigurni.

