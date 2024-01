JANJUŠ DONEO KONAČNU ODLUKU! Odlučio da se okrene porodici pa spomenuo suprugu Enu: "Ogrešio sam se..." EVO U KAKVIM SU ODNOSIMA

Marko Janjušević Janjuš, koji se posle tragedije, vratio u Šimanovce, otkrio u kakvom je odnosu sa Enom, bivšom suprugom.

Janjuš je priznao da je rešio da se okrene svojoj porodici, a potom ogolio dušu o planovima nakon "Elite".

foto: Printscreen Pink Tv

- Rešio sam da se posvetim svojim roditeljima i svojoj Kruni. Ljudi su previše sebični i niko nema svest dok ti nešto ne desi, Ljudi troše po 500evra u izlasku, a majka ti radi za 300. Provodimo vreme sa nebitnim ljudima, nismo ni svesni ko te najviše voli i ko te jedino voli, a tebe jedino može voleti tvoja porodica - rekao je Janjuš pa priznao da je ovo njegov psolednji rijaliti:

foto: Printscreen Pink Tv

- Ovo je moj poslednji rijaliti, iskreno to je moja odluka, izdržaću zbog poštovanja prema ovim ljudima, i voleo bih da ostanem u ovoj kući, jer sam sedam godina ovde, sve su mi dali. Ono što mi radimo u rijalitiju nije ni dva odsto ono što se dešava napolju. Neka kamera snima šta se dešava u jednom klubu, kada bi kamera snimala šta ti radi komšiluk, zamisli da kamera snimi after, da ne poričamo o drugim katastrofama, drogama, a toga ovde nema. Ljudi tebi kažu da si kreten jer doživiš ljubav, svađu, se*s, a napolju je još gore. Nepismenih ima milijardu i napolju, a ne u rijalitiju - rekao je Janjuš, a potom progovorio o Eni.

foto: Printscreen Pink Tv

- U okej sam odnosu sa Enom, to je ljudski makar zbog moje ćerke, ja sam se ogrešio prema njoj ali sve je to život, nekome je sudbina da bude sa nekim a nekome nije. Najmlađi brat mi je bio sve dok se Kruna nije rodila. On je bio presimpatičan kada se rodio, mnogo je bio inteligentan, nikoga ga nije mogao uhvatiti koliko je bio nemiran, ali onako simpatično nemiran. Sve mi se to vraća u glavi dok sam živ. Moram zbog moje ćerke biti raspoložen i srećan - rekao je Janjuš.

Kurir.rs/Amidži šou/K.M.

Bonus video:

00:27 Maja Marinković ide u Elitu i nosu pun kombi stvari