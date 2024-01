SKANDAL OKO PEĐE MEDENICE I KONTROVERZNE ZADRUGARKE NE PRESTAJE! Jovanina sestra mu se javila, a evo šta joj je on REKAO

Učesnica "Elite" Jovana Cvijanović već neko vreme tvrdi da je bila u vezi sa pevačem Peđom Medenicom.

Povodom toga oglasila se i njena rođena sestra Ivana.

- Jovana govori istinu, prvi živi svedok sam ja. Na veliku njenu štetu, ona je tu istinu iznela u javnost. Zašto bi neko sebe stavljao u problem i čoveka i njegovu porodicu, lagavši. To nema apsolutno nikakvu poentu. Sve što je rekla, to je apsolutna istina. Peđa i Jovana su se upoznali na njegovom nastupu, to je bio njihov prvi kontakt. Peđa joj je rekao da skoro nije video lepšu devojku od nje. Kasnije smo mi sele kod njega za sto, i to druženje se produžilo - rekla je Ivana.

- Peđi sam pustila poruku kada se sve ovo desilo. Podršku u smislu da se potrudi da ovo ništa ne poljulja njegov odnos sa suprugom. To mi je najvažnije. Stvari koje su se dogodile nisu ispravne. Na kraju mi je odgovorio na poruku i napisao: "Sve je u redu" - zaključuje Ivana.

Podsetimo, zadrugarka je istakla da je bila u vezi sa Peđom, ali da nije znala da je on oženjen.

- Ja sam tad bila maloletna i tada sam ga stvarno volela kao osobu, on je mene lagao da me voli. Mi smo se upoznali u Tršiću, razmenili smo brojeve, on me je pozvao na nastup, na kraju smo završili kod njega u smeštaju i tamo smo vodili ljubav - započela je, pa nastavila:

- Ja sam ga kasnije guglala i saznala sam da je u vezi već 15 godina i videla sam da nemaju dece, lagala bih kad bi rekla da ga nisam pretraživala. Za mene je to bila prava ljubav, čuli smo se non stop, govorio mi je da me voli. Nakon dve godine sam upoznala njegovu ženu, kad mi je dao karte za njegov nastup, on mi je rekao da će tamo biti i žena, kad sam je videla htela sam da propadnem u zemlju. Meni je posvetio pesmu 'Ne lupaj mala', to je sigurno istina. To je bilo kad sam imala 21 godinu. Nije mi se kasnije javljao 3 dana zbog stomaka i posle smo prekinuli odnos. Neću da pričam kakav nam je intimni život bio. Moji su bili zgroženi kada su čuli za naš odnos -rekla je Jovana.

