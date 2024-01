TAKIJU PRESKOČILO SRCE KADA JE VIDEO MAJU U KREVETU KOD JANJUŠA, A ONDA POMENUO TRUDNOĆU: On nije ispao čovek prema njoj....

U okviru emisije "Premijera Vikend - Specijal", reporter Nemanja Vujičić uključio se u uživo program sa ocem Maje Marinković, Radomirom Marinkovićem Takijem, koji je na samom početku progovorio o druženju Marka Janjuševića Janjuša i svoje ćerke, Maje.

- Posle svega što mu se dogodilo, Maja mu je malo skrenula misli sa ovog nemilog događaja...Ne, on nije ispao čovek prema Maji, znate šta se desilo u vezi Majine trudnoće, ali je to samo prijateljstvo i ništa više osim toga. Maja je dokazala da je veliki čovek u njegovim teškim trenucima, ali ja ne bih voleo da imam Janjuša za zeta posle svih teških reči...Ima Maja svoj stan, neka ga vodi u svoj stan (smeh) - rekao je Taki, a onda priznao da mu je srce preskočlilo kada je video Maju u krevetu kod Janjuša.

- Od tog trenutka su samo počele da mi stižu poruke. Mislim da od tog posla neće biti ništa, ali sam posumnjao jer su to neka dobra stara vremena. Nije mi bilo svejedno, nisam znala da se poznavala sa tim dečkom, ali šta je tu je, teče život dalje. Ja Janjuša nikada nisam sreo. Kada je Maji bilo najteže i kada je bila na stolu, on je otišao i nije bio tu. Ne zaboravljaju se neke stvari, ipak sam ja do sada mogao da budem deka sada - rekao je Taki, a nedavno smo pisali o Majinom nervnom slomu.

