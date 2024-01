RAZOTKRIVENA GEJ AFERA IZ ELITE! Majka učesnika priznala ko je muškarac koji finansira njenog sina: Oženjen je čovek...

Mladi pevač Boža Džons već dugo je na meti podsmeha svojih cimera u "Eliti" zbog kontroverzne priče o javnosti nepoznatom Sirijcu, koji finansira njega i njegovu muzičku karijeru.

Boža kaže da je reč o poslovnoj saradnji, dok su ga cimeri optuživali da je on u odnosu sa Sirijcem seksualno u zamenu za novac, o čemu je sada progovorila njegova majka za domaće medije.

foto: Pink.rs

Učesnici "Elite" više puta su optuživali Božu da je homoseksualac, što je on uvek demantovao, a sada je to učinila i njegova majka.

- To su čiste gluposti i laži, samo što on ne zna da se odbrani! To uopšte nije istina, ni u ludilu! Imao je devojke, žene, starije i mlađe... O tome nema govora. Mi smo tradicionalna porodica, o nama se sve zna - svi smo kao prijatelji, tako razgovaramo sa našom decom i vaspitavamo ih. Sve znamo o njima i sve bi nam rekli. Boža da jeste gej, on bi to rekao - sigurna je Goga.

foto: Printscreen

Otkrila je i ko je "čuveni" Sirijac, kojeg Boži često pominju u Beloj kući.

- On je, ustvari, njega upoznao, bio mu je kao mentor, što se tiče muzičke karijere. On je trebalo da bude menadžer Boži, Boža ima čak i dve snimljene pesme, trebalo je da skupi pare da snimi spotove. Savetovali smo sinu da krene polako, međutim, Sirijac mu je obećao da će ga na estradu gurnuti kroz velika vrata, da će ići preko da peva... Sklopili su dogovor da potpišu ugovor na pet godina, Sirijac će u njega ulagati, a on će mu prve godine davati 50 odsto zarade, a taj procenat se smanjuje tokom godina i onda su kvit. Boža je trebalo da nastupa, Sirijac ima poznanstva u Kanadi, ovde-onde, da peva po klubovima, a ne pod šatorima. Sirijac je izabrao i pesmu, to je čisto poslovna saradnja.

Na pitanje zbog čega je pukla ta saradnja, Goga je, odmah rekla da je reč o oženjenom čoveku.

foto: Printscreen

- Taj čovek je oženjen, mi sve znamo, ali ne smemo o njemu da pričamo, da ga ne bismo kanalili. Imao je najbolje namere, ali došlo je do njegovih porodičnih problema, pa se desio onaj zemljotres u Turskoj i Siriji, pa nije imao vremena za Božu. Sirijac mu je navodno platio tu jednu pesmu, rekao:"Sad ću ja tebe da guram", trebalo je da upiše i časove pevanja, da usavrši svoje pevanje, to je finansirao. Nije mu dao nikakve velike pare, slao mu je i neke pare kao za džeparac, eto, da ima da dođe do Beograda i da troši na svakodnevne stvari, a Boža je trebalo to da mu vrati kroz nastupe, kroz pevanje. Boža mu je bezuslovno verovao.

Dodatnu sumnju izaziva i to što Božini roditelji, kako je priznala majka, nisu želeli da upoznaju muškarca srednjih godina, koji je ulagao novac u njihovog sina.

Nismo ga upoznali, nismo želeli. Ništa do kraja nije odradio. To je bilo par puta, da mu je poslao na karticu po deset hiljada - završila je Goga priču.

Kurir.rs/Pink/K.M.

Bonus video:

01:56 POZNATI RIJALITI PAR PREKO NOĆI DOŽIVEO VELIKU PATNJU: Ovako sada živimo! Nekada vas uveseljavali, a sada proživljavaju NOĆNU MORU