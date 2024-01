"ZADRUGARKU ČEKA PAKAO NAKON ELITE!" Anđelina majka donela odluku: Čim izađe vodim je na egzorcizam!

Anđela Šparavalo razočarala je svoju porodicu i prijatelje zbog odnosa sa Bojanom Pavlović u rijalitiju "Elita".

Anđelina majka Aleksandra se neretko oglašava na ovu temu, a sada je ponovo komentarisala ćerkinu vezu sa Bojanom.

- Šta da vam kažem, ja ovo više ne mogu da trpim i da gledam ono javno, onako, da je žvalavi po vratu, da gledam te njihove gadosti... Laže patološki, pothitno mora da ide kod psihijatra! Verujte mi, vidim šta joj Bojana priča sve i radi, ona joj je, kao, neki zaštitnik. Anđela misli da nema nikog u kući, da su svi protiv nje, pa da ima samo Bojanu, da će da je rastrgnu ako se ne drži nje. Sama uvlači sebe sve dublje i dublje u laži i probleme.

Ona je šokirana jer Anđela i dalje laže.

- Opet izmišlja da ima kućicu, da ima vikendicu. Pa koji ludak bi izmislio da je nema?! Pa, da je imamo, mi bismo se hvalili, što bih lagala da nemam ako imam?! Bože, krstim se sve vreme dok ona priča:"Imam kućicu, imam kućicu". Ljudi će još pomisliti da mi lažemo! Kada je pričala o svemu onome sa dedom, prvo pominje supu, pa čorbu, pa kafu, više ni ona ne zna šta priča. Te živi kod babe, te ne živi, sad priča i da ima krevet ovde, kod nas... Toliko se upetljala! A ova budaletina, Bojana, mislila sam da je malo pametnija, tvrdi da lažemo za Sarajevo...

Bojana je tokom jučerašnjeg dana poručila da će tužiti Anđeline roditelje jer tvrde da je proganjala Teodoru Džehverović, ali i da se lečila od alkohola.

- U, što smo se uplašili, baš mnogo! A kakve ćemo tek mi tužbe da podnesemo, sve imamo šta je radila našem detetu! Bojana je sama pričala Nikoli "predsedniku" da se lečila od alkoholizma. Bojana je uništila moje dete, verujte mi, svojim manipulacijama. Anđela ovo što priča, to nisu njene reči, Bojana joj sve govori šta da priča. Uništila mi je dete! Veće zlo nisam videla, veće zlo u rijaliti nije ušlo. Anđela će sve dublje i dublje da tone s njom. Sekiram se za nju koliko loše izgleda, pocepah se ovde kući! Nismo dobro! Zove me jutros svekrva, kuka naglas, ne znam šta da joj kažem!

Anđelu će, po svemu sudeći, sačekati ozbiljni problemi čim izađe iz "Elite"

- Verovatno će je ujak tužiti. Laž je i da je moj brat hteo da mi zapali lokal. Ne znam odakle joj laži? Izmislila je i rođake u Sarajevu, izmislila i moćnu tetku političarku, takva osoba ne postoji.

Anđelina majka ponovila je da svoj stav neće promeniti

- Nikad u životu neću prihvatiti to, nikada! To je amin! Ona meni hoće da objasni... Šta, bre, da mi objasni?! Za ruku i kod psihijatra na lečenje! Raspitala sam se kod prijatelja, postoje hipnoze, vodiću je na to... Da isteraju sve to iz nje! Ili egzorcizam! Ona je bila dete koje je srećno, koje je igralo, a sada sve laže... Ona nema nijednu traumu u životu, kunem vam se! Kao da voli da je neko sažaljeva - rekla je ona.

Kurir.rs/Pink/K.M.

