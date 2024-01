JANJUŠ NAJAVIO IZLAZAK IZ ELITE! U suzama se obratio majci: Nemoj da se nerviraš zbog mene, vidimo se uskoro!

U emisiji koju vodi Darko Tanasijević, učesnici su imali zanimljiv izazov. Naime, oni su imali zadatak da odu kod Džastina Bibera i poruče jednoj bitnoj osobi ono što žele da čuju.

foto: Printscreen Pink Tv

Red je došao i na Marka Janjuševića Janjuša koji je kroz suze uputio dirljivu poruku majci.

- Evo ja ću se obratiti majci. Želim da joj kažem da sam dobro, da je sve kako treba. Malo me uhvate neka razmišljanja, ali ja to skrenem nekim drugim stvarima. Nemoj da se nerviraš zbog mene, vidimo se uskoro i to je to - poručio je Janjuš, a zatim se zaustavio, jer od suza više nije mogao da priča, te se okrenuo i uputio nazad ka Beloj kući.

foto: Printscrteen

Kako se pretpostavlja, bivši košarkaš će po svemu sudeći ubrzo ponovo napustiti imanje u Šimanovcima, jer se uskoro navršava 40 dana od smrti njegovog brata Mihajla Janjuševića, te će se tada pridružiti svojim najbližima u Prijepolju na Kolovratu, gde je njegov brat sahranjen samo 100 metara od porodične kuće.

Kurir/SrbijaDanas/Preneo: I.L.

Bonus video:

01:21 Marko Janjušević Janjuš