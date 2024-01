"OSEĆAM SE KAO KRPA": Uroš očajan jer ga Janjuš ignoriše, za sve mu kriva Aneli

Uroš Stanić bio je jedan od najboljih prijatelja Marka Janjuševića Janjuša koji je posle strašne tragedije kada je košarkašu preminuo brat.

Ipak, u poslednje vreme se Janjuš distancirao od njega, što je Stanića jako povredilo.

To je i priznao u razgovoru sa Darko Tanasijevićem, kada je umalo i zaplakao.

- Jako sam loše, Darko. Trudio sam se da spustim loptu sa Aneli, jer mi Janjuš znači, ali je očigledno da je ona uticala na njega. Dok ona nije započela vezu sa njim, naš odnos je bio fantastičan. Ćaskali smo i pričali. Kad su se pomirili, dva dana mi se nije obratio, mislio sam da je to trenutno, da je se uželo, pa da treba da mu dam malo vremena, ali se to odužilo. Ja ovo nisam zaslužio. Nikada ga nisma izdao, dok je ona radila šta je radila, dok on nije bio ovde - kazao je Uroš.

- Rekao si više puta da se osećaš kao krpa? - rekao je Darko.

foto: Pritnscreen

- Da. Osećam se kao da sam odbačen. Dao sam celog sebe. Aneli je prema meni ipala jako loša. Ona mene ne podnosi, mrzi me. Ne znam zbog čega me ne podnosi. Njeni najbliži su me pozdravljali - istakao je Uroš.

- Da li misliš da im je zasmezalo jer se družiš sa Jovanom i Majom? - upitao je Darko.

- Sa Jovanom se ne družim. Što se tiče Maje, Aneline bivše najbolje drugarice, ja sa njom nema prijateljski odnos. Zamerio sam Maji kad je provocirala Janjuša. Ja sam s njom spustio loptu, nema potrebe da se svađamo više - kazao je Uroš.

