SKANDAL U ELITI: Ša urla iz petnih žila na Mionu, pevačica ga oterala od sebe "Gubi mi se sa očiju"

Miona Jovanović sedela je u pabu "Prijatelji" i pričala sa Lepim Mićom o ponašanju Nenada Aleksića Ša, a ovom prilikom je on uleteo u pab i prekinuo taj razgovor.

foto: Printscreen

- Je**la mi je mozak, izvrnula me je naopačke. Je**m majku svima u kući, sa svima sam se posvađao. Opet kao Nova godina, okretanje leđa, dr**nje. Je l' se svađam sa njima zbog sebe, je l' skačem zbog sebe?! Skačem zbog nje - rekao je Ša.

foto: Printscreen

- Se**m ti se u to što me braniš, pa me pred tim ljudima napljuješ. Skuvala sam ti kafu i probudila sam te, ološu jedan, pi**a ti materina. Gadiš mi se bolesniku - skočila je Miona.

- Bolesnice jedna, ti si bolesnica, psihopato! Dr**š ljude koji te vole - urlao je Ša.

- Gubi mi se, neću da te vidim s tvojim tim nebulozama. Idi hodaj i imitiraj svoju devojku, ološu, pi**a ti materina. Šta sam ja tebi ološu loše rekla?! Je l' sam te imitirala?! - rekla je Miona.

foto: Printscreen

- Ona se sređuje, ne govori gde ide šta se dešava - rekao je Ša.

Bonus video:

01:33:11 SCENIRANJE 21.05.2023. SANJA MARINKOVIC