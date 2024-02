"SRAM TE BILO!" Marija Kulić napala Karića u LAJVU zbog prebijanja Šavije, Stefan se sav preznojio: Neka Bog onda sudi!

Bivši rijaliti učesnik Stefan Karić imao je lajv na Tiktoku sa kontroverznom rijaliti učesnicom Miljanom Kulić i njenom majkom Marijom Kulić.

Naime, Miljana je razgovarala sa Karićem, a onda im se i Marija, koja je oplela po Kariću zbog starlete Nataše Šavije.

- Videla sam one slike, ako si to uradio - sram te bilo, to nisam očekivala od tebe - prekorila ga je Marija.

- Ako sam uradio, treba da me bude sramota, ali nisam - rekao je Stefan.

- Dobro, neka Bog onda sudi. Pozdravi mamu i tatu, pa se čujemo, zanimljivije bi bilo da sam ja ovde umesto Miljane, ona ne zna šta da te pita - rekla je Marija.

Podsetimo, Stefan Karić je navodno pretukao Natašu Šaviju 1. maja 2023. na svadb, zbog kojih je završila u bolnici sa jezivim povredama.

- U Urgentni centar KCV dana 01. maja 2023. primljena je pacijentkinja N. Š. koja se javlja na pregled zbog povrede lica. Pacijentkinja je primljena sa višestrukim povredama glave i lica u vidu fraktura, hematoma i ogrebotina. Nakon inicijalnog kompletnog lekarskog pregleda i ukazane pomoći, pacijentkinja je primljena na Kliniku za maksilofacijalnu hirurgiju KCV radi nastavka lečenja - rekao je za portparol KCV.

Celi slučaj je završio na sudu.

Prijavite nasilje Ministarstvo unutrašnjih poslova apeluje na građane da svaki vid nasilja u porodici prijave policiji besplatnim pozivom na broj telefona 0800 100 600 ili 192 koji su sve vreme dostupni. Savetovalište protiv nasilja u porodici - SOS telefon i sigurna kuća 0800-011-011 besplatan poziv radnim danima 10-19 časova, 011 2769-466, radnim danima 10-19 časova, 062 304-560 noću 19-10 časova

Bonus video:

01:13:49 SCENIRANJE 02.07.2023. RADA MANOJLOVIC