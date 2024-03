"JA SAM KRIVA ZA SVE" Anđela Šparavalo konačno otkrila istinu o svemu: Ne mogu protiv svojih emocija...

U toku je emisija 'Radio - Amnezija'. Vaši današnji domaćini su Milena Kačavenda i Marko Janjušević Janjuš. Anđela Šparavalo je njihova sledeća gošća.

Anđela dobar dan, kako se osećaš ti? -pitao je Janjuš.

Nisam očekivala taj poziv ali mi je drago što sam videla svoje. Deluju mi svi okej, u faci su izgledali prelepo -rekla je Anđela.

Kaži šta zapravo misliš i da li si u njima videla bol? -pitao je Janjuš.

Ja sam svesna da oni nisu za ovaj odnos, ali ja ne mogu protiv svojih emocija, to sve zavisi od nas dve. Ja ne mogu da se odvojim od nje jer sam se vezala za nju, ne želim da se odvojimo, ona nije ni za šta kriva, za sve sam ja kriva -rekla je Anđela.

Šta očekuješ kad izađeš, šta će se desiti ako se vas dve razdvojite trajno, kako misliš da će to da izgleda napolju?

Stvarno ne znam, mogu da ti odgovorim kad budem izašla napolju ali sad ne znam. Ja bih volela da me moji sačekaju kad izađem napolju. Tata mi je rekao da me se nikad neće odreći, da sam ja njegova krv i to mi je najbitnije -rekla je Anđela.

Kaješ li se što si ušla u ovaj odnos? -pitao je Janjuš.

Ne, ja sve radim iz ljubavi i mogu da kažem da sam se zaljubila u Bojanu. Mi nismo sad zajedno ali spavamo zajedno -rekla je Anđela.

