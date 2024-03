HITNO OGLAŠAVANJE ANĐELINE MAJKE POSLE BOJANINIH PRETNJI Poručila ćerkinoj devojci da će je PRVA tužiti: Ona joj puni glavu...

Bojana Pavlović istakla je u toku emisije ''Gledanje snimaka'' da će krivično goniti roditelje svoje devojke Anđele Šparavalo, jer kako je istakla nije odgovorna zbog osude koju njena parnerka dobija od strane cimera i svoje porodice.

Podsetimo, nakon odgledanog video-priloga u emisiji, Pavlovićeva se obratila porodici Šparavalo, a onda poručila Anđelinoj mami da će pokrenuti tužbu protiv nje, te je optužbe Aleksandre Šparavalo klasifikovala kao klevetu.

- Nije mi baš tako prenela, ne intresuje me, neću puno ni komentarisati. Neka pričaju šta hoće, njena majka će biti tužena za onu klevetu, što je izmišljala da sam alkoholičar, da sam vršila nasilje nad bivšim devojakama. Videćemo se sigurno na sudu što se tiče tih stvari. Meni je jasno zašto oni ovo pričaju, ja imam tu razumevanja, naš odnos zavisi od nas, ne znam kome tu nešto nije jasno. Uradila je katastrofalne stvari, da postoji neka istina, postoji. Nikada je nisam nagovarala da priča neke stvari, ona sama ustane i priča laži, pa priča istinu. Ja sam neko ko je govorio da se ne zaje**ava sa tim stvarima - rekla je Bojana.

Hitno se oglasila i Anđelina majka, Anđela Šparavalo, koja je bez dlake na jeziku prokomentarisala Bojaninu izjavu i dala sud o novonastaloj situaciji.

Neka me tuži, slobodno. Ja ću nju svakako tužiti, ja sam to javno rekla. Ne interesuje me ta devojka. Meni je najbitnije da Anđela bude zdrava samo kad izađe Shvatila sam da moja ćerka radi sve pod Bojaninom prisilom. Tvrdim da će moja ćerka sve ono što je pričala demantovati, jer ni sama ne zna šta priča i govori. Niko ne može da sruši odnos mene i mog muža. Samo želim da kažem da je strašno to što laže. Anđela mora da prizna da neke stvari koje izgovara jednostavno nisu tačne. Plaši me kakvo će biti Anđelino staje kad je lupi realnost i shvati šta je sve pričala i izmišljala. Čim izađe vodim je kod psihijatra. Znam da Bojana truje njoj mozak ispod pokrivača. Anđela je u strahu, a to ne sme da prizna. Ona se plaši Bojane, to se vidi - kazala je Aleksandra.

