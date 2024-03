MIONA BILA I SA VODITELJEM, ŠA ĆE IZLUDETI! On sad opleo po njoj: Ona je mrtvo puvalo, hladna, navatao sam se njom!

Trenutno je glavna tema u Beloj kući odnos Nenada Aleksića Ša i Mione Jovanović. Njihova ljubav je stavljena na test kada je u rijaliti ušao Mionin bivši dečko, Stanislav Krofak. Od tog momenta, reper prati svaki Mionin korak i ne dopada mu se što je primetio da upućuje poglede prema Stanislavu.

Miona se sve teže bori sa Nenadovim izlivima ljubomore, pa skoro svakodnevno ulaze u žestoke rasprave. Mioni Ša nije prvi dečko iz rijalitija. Ona je učestvovala i u trećoj sezoni gde je razmenjivala nežnosti sa Filipom Đukićem i Vladimirom Tomovićem.

Filip Đukić se nakon završetka rijalitija zaposlio kao voditelj na Red televiziji i radi u sistemu Pink medija grupe. On je prokomentarisao odnos Ša i Mione i prisetio se da se ljubio sa Jovanovićevom u trećoj sezoni "Zadruge".

- Ša je moj brat, obožavam ga. Čim se probudim, odmah proveravam šta je radio Ša. Ja znam da on stvarno prsnjava, da se nervira i da doživljava nervne slomove, ali ja ne znam što je meni to zanimljivo. Miona je mrtvo puvalo, ja sam se sa njom navatao u trojci (Zadruzi 3). Nešto kratko sam bio s njom. To što joj on zamera, ja ga totalno kapiram šta joj on priča. Ona je hladna, kao da joj je dosadno, mene to smara. On se zaljubio i njemu to verovatno smeta što je ona hladna. On preteruje, traži više pažnje nego što ona može da mu da. To je isto kao što je bilo sa Paulom i sa mnom, ne mogu da se poklope. Zaj*bano je unutra jer su zatvoreni i ako s nekim raskineš, moraš da ga gledaš svaki dan. To je baš pakao. Još ako krene nešto s nekim drugim, to je ne daj Bože nikom. Mnogo je teže unutra. Napolju raskineš, svako krene svojim putem i samo vidiš nešto na Instagramu - rekao je Filip u emisiji "Sa Ivanom".

Đukić je potom odgovorio na hipotetičko pitanje da li bi Ša bio ljubomoran ako bi mu se Miona javila ukoliko bi on po specijalnom zadatku Velikog šefa ušao na imanje da bi vodio radio "Amneziju".

- Ma Miona i ja smo se samo poljubili, nismo imali ništa. Kapiram da on zna. To nije ni bila veza. Nemam pojma, nadam se da se neće nešto istripovati - zbunio se Đukić, a onda je otkrio da li bi se javio Mioni:

- Ne bih joj se nešto posebno javio, da je grlim... Ja sa njom nisam imao kontakt ni nakon te "Zadruge 3". Ne bih se njoj specijalno javio, već bih se javio svima - rekao je Filip Đukić.

