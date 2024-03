ANĐELA ĐURIČIĆ SLOMLJENA OD BOLA: "Umesto svećica na torti, ostavljam BELE RUŽE NA HLADNI KAMEN..." Potresna objava

Anđela Đuričić javno je pričala o tragediji koja je zadesila njenu porodicu kada joj je rođeni brat poginuo.

Anđelin stariji brat je izgubio život u saobraćajnoj nesreći u blizini porodičnog doma, a rijaliti učesnica se od njegove smrti nikad nije oporavila.

foto: Printscreen Instagram

- Prošlo je mnogo, umesto svećica na torti za tvoj rođendan, ostavljam bele ruže na tom hladnom kamenu, gde je tvoja slika i datum kada si otišao da spavaš - stajalo je u objavi Anđele Đuričić na Instagramu, a ona je potom dodala:

- Mnogo mi nedostaješ.

foto: Printscreen Instagram

Podsetimo, Anđela je svojevremeno, tokom svog boravka u "Zadruzi" otkrila kako se tragedija dogodila.

- U jednoj letnjoj noći, kad sam mislila da ne može više ništa da se desi, desila se jedna smrt, pa druga, dešava se da osoba sa kojom sam odrasla, isto eto umre. Kad sam ja kući, tri, četiri minuta kad je izašao, desi se ista situacija. Tako je, da, to mi je rođeni brat - rekla je Anđela, a onda u suzama nastavila:

foto: Printskrin/Instagram

- Bila je situacija, letnji period. Sedim u kući, smejemo, pričamo i zezamo se i samo u jednom trenutku...On je tu noć pospremio sobu, a to nikad nije uradio. Posle toga smo sedeli zajedno, i on iz čista mira ode da naspe gorivo. Pošao je tamo i kad se vraćao, eto na putu se zadesilo stablo, koje je palo na put. Prošao je tu krivinu dva minuta pre toga. Bio je u autu, ne u motoru...Na kraju krajeva je pokušao da izbegne, ali nije uspeo. Taj trenutak kad si sedeo sa nekim pre pet minuta, pa nazovu oca i kažu to. To su neki momenti, gde je u meni bio šok, nisam mogla da prihvatim i nisam bila svesna. Najbolniji trenutak je što smo moji roditelji i ja tada shvatili da je kraj - opisala je ona tragediju jecajući.

kurir.rs/blic

Bonus video:

08:00 STARS EP266