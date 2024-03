MAJKA UROŠA STANIĆA KONAČNO PROGOVORILA O NASILJU KOJE UČESNICI VRŠE NAD NJIM: Svi ti ljudi su jadni, rade to zbog para...

Uroš Stanić i Ša su nedavno ponovo ušli u sukob kad je reper svom cimeru uputio salvu uvreda. O celoj situaciji oglasila se Stanićeva majka, pa oštro osudila Nenadovo ponašanje.

Reper Nenad Aleskić, poznatiji kao Ša, gotovo na svakodnevnom nivou potkači svog cimera Uroša Stanića izgovarajući teške uvrede upućene njemu i njegovim roditeljima.

Tatjana, Uroševa majka se oglasila za medije, pa prokomentarisala reperovo ponašanje:

- Ša je našao psihički da maltretira Uroša, tako utiče na njega loše, da bi se svako drugi na Uroševom mestu osećao jadno. Da ga tako ponižava, Uroš je dobio snagu da mu se suprodstavi, večito je bio snužden, dok je on mogao da mu radi šta hoće i da mu vređa majku. Uroš nije trebalo da pominje da voli majku, jer se ne bi čovek zakačio za mene - govori ona, pa dodaje:

- Jadno, svi ti ljudi su jadni, zbog para to rade. Za tu Mionu me baš briga, samo mi je žao što su se okomili na Uroša, a on nije namazan da zna da odgovori takvim bolesnicima, treba da se nasmeje i da ga baš briga, kao da ne postoje. On je još mlad nezreo, ne zna šta je život - rekla je Tatjana Stanić, pa zatim prokomentarisala sinovljev odnos sa Janjušem i Aneli Ahmić:

- Sve u svemu, Janjuš i Aneli nisu takvi ljudi kao Ša. Jeste da oni pričaju Uroš ovo, Uroš ono, ali nisu takva go*na, ima ljudskosti u njima, a u Ša nema ni malo ljudskosti. On za pare bi prodao i rođenu majku koliko sam shvatila. Volela bih da Uroš izađe i počne drugačiji život, jer mi se ovaj put kojim ide ne sviđa - zaključila je Stanićeva majka.

