NA KORAK DO RASKIDA! Bebica zapretio Teodori da će je ostaviti zbog flertovanja sa Gačićem, ona mu pripretila

Teodora Delić i Nenad Macanović Bebica usli su u sukob zbog Teodorinog flertovanja sa Gačićem.

Bebica joj najavio raskid zbog svega, ona pobesnela, pa mu poručila da samo ona može da raskine sa njim, ali ne i on sa njom.

- Ako završiš sa mnom to je kraj, znači opet odustaješ od mene, je l' si ti retardiran?! Ti si izgoreo jer je on meni gledao u si*e, ja sam celu emisiju ležala kod Ivana Marinkovića, ja ti ne prodajem priče - rekla je Teodora.

foto: Printscreen Pink

- Pa dobro, kraj je, kad ja kažem da je kraj onda jeste, ja ti kažem da sa mnom te fore nećeš moći, te priče prodaj nekome drugome - rekao je Bebica.

- Pi*ko jedna, ti ćeš meni da glumiš ludilo i da raskidaš sa mnom?! Sad kad završiš sa mnom, završio si zauvek. To znači da me nikad nisi ni voleo, nemoj sad sve da ti polomim ovde - rekla je Teodora.

- Sad si rešio da pokažeš stav, je li? -pitala je Teodora.

foto: Printscreen Pink

- Nije to stav, nego je ovo što radiš poniženje, je l' ima smisla više da ostajemo zajedno?! Šta treba, na debati da kažem da su ti ispale s*se?! Ja da imam stav, ja bih završio sa tobom odavno. Namerno si legla pored njega, ne možeš da mi kažeš da nisi namerno -rekao je Bebica.

- Nisam legla namerno, a i da jesam šta bi to promenilo?! Je l' to razlog da raskineš sa mnom? Je l' sam ja kriva što on gleda - rekla je Teodora.

- Ti bi meni oprostila da uradim tako nešto, tebi je zanimljivo da se zezaš sa mnom, izgleda -rekao je Bebica.

foto: Printscreen Pink

- Ti si prvi počeo, da mi nisi zamerio ništa ne bi bilo od ovoga. Nemoj ni ti da se sprdaš sa mnom -rekla je Teodora.

Kurir.rs/Pink

