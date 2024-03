"PLAČE KAO SEKA PERSA!" Saška Karan osula žestok rafal po Ša, otkrila ko se OTIMA oko Stanislava i udarila na Maju: ISPUŠENA LULA

Pevačica i bivša rijaliti učesnica Saška Karan, prokomentarisala je sva aktuelna dešavanja u Beloj kući.

Ona se dotakla ljubavnog trougla Ša, Mione i Stanislava i priznala da repera nikada nije videla u gorem izdanju, pa osula paljbu po njemu zbog nekih nerešenih situacija iz prošlosti.

Ša i Stanislav ulaze u sve žešće sukobe? Da li ti se čini da se smanji prag tolerancije kod oboje?

- Meni se Stanislav dopada, ušao je zbog sebe, ali ono što ja vidim je da Miona gleda u njega stalno, takođe se Maja primakla njemu kao i Aneli koja je bacila oko na njega. Tako da mislim da će tu biti zanimljivo i da će se svašta desiti. Ša nema granice, on je patološki ljubomoran, sa njim sam imala teške svađe i nikad se nisam sa njim pomirila, niti bih. Ja kako njega znam to nije isti čovek, on je izigravao nekog frajera, još je i pokvaren i bezobrazan. Od njega nije ništa ostalo samo neko ludilo. Mislim da je njemu preko potreban psihijatar. On greši u tome što ne zna za toleranciju, ne može tako da se ponaša i da ljubomoriše za svaku sitnicu. On nije mlad i balavac da se tako ponaša, on je u dobrim godinama. Mi sada vidimo čoveka koji stalno plače kao neka seka Persa. Kad je mene neko video da plačem u rijaltiiju zbog nečega što mi je neko rekao, plače se kući, ja ne dozvoljavam da me vide drugi, a on plače za svaku sitnicu.

Kako komentarišeš Maju Marinković i njeno flertovanje sa Stanislavom?

Već sam rekla ona je bacila udicu i samo čeka trenutak da se tu desi nešto. Maja je kao neka ispušena lula i sad vidi priliku u Stanislavu jer nema nikakvu priču u rijalitiju i totalno je istrošena. Stanislav je dobrostojeći i svaka tu vidi dobru priliku da se tu uglavi i ušuška.

