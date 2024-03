"KOČILA MI SE VILICA OD STRAHA" Vanja prvi put iznela TRAUMATIČNE DETALJE o reperu: Nije hteo da me vodi u HITNU jer je poznat

Bivša supruga Nenada Aleksića Ša, Vanja Ignjatović, oglasila se i iznela jezive tvrdnje na račun repera.

Vanja je otkrila kako je izgledao njihov odnos, te tvrdila da joj je strah izazivao nesvestice.

- Njega u trenutku uhvati neko ludilo, nešto svoje u glavi i on jednostavno poludi. On se toliko drao da sam se ja uplašila, to mi je trauma života ja mislim, da se on toliko drao da sam ja doživela nervni slom, da sam se par puta i onesvestila, vilica mi se kočila, ruke, noge trnule skroz, gde sam mu ja rekla: "Zovi Hitnu", ja sam mislila da ću da umrem, sigurna sam bila, tu pritom dete nije bilo. Nenad mi je rekao: "Ne može, ja sam poznata ličnost, ja ne mogu da te vodim u Hitnu, niti želim", a u stvari nije želeo jer je mislio da ću da ga prijavim u policiju – rekla je ona.

Vanja je u drugom mesecu trudnoće izgubila bebu, a sada je otkrila šta se zapravo dogodilo tada.

- Za mene i za moju porodicu to je bio jako težak momenat. Najgori osećaj ikada, znajući zašto sam izgubila to dete – priznala je Vanja aludirajući na bivšeg supružnika.

- Tog dana sam imala ogromnu svađu sa bivšim suprugom i odmah je krenuo da me boli stomak. Otišla sam kod lekara, tada je ustanovljeno da bebi više ne kuca srce, a sve se dogodilo dan pre rođendana mog sina. Isto veče sam završila u hitnoj pomoći gde mi je ustanovljeno da sam doživela spontani pobačaj. Nenad je tada trebao da me čuva, a ne da mi ljubomoriše i pravi scene - priznala je Vanja kroz suze i istakla da krivi repera za gubitak bebe.

