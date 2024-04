HITNO OGLAŠAVANJE IZ ZAGREBA! Evo šta porodica Stanislava Krofaka misli o njegovoj vezi sa Majom Marinković! (FOTO)

O odnosu Stanislava Krofaka i Maje Marinković javnost bruji već danima.

Na njihovu vezu niko nije ostao imun, a njegova porodica odlučila je da se oglasi na njegovom Instagram nalogu i tim putem otkriju da li podržavaju njihovu ljubav.

foto: Printscreen Instagram

- Da se oglasimo prvi i poslednji put povodom veze Stanislava i Maje. Iako on sam donosi sve odluke, mi nismo za tu vezu, jer mu želimo dobro. Protiv Maje lično nemamo ništa, ali shodno ponašanju koje smo gledali u prethodnim vezama u rijalitiju, smatramo da nije za njega. Naravno da se ljudi menjaju, ali to ne žnači da se njihova prošlost može izbrisati. Dobar čovek je čovek koji radi dobra dela, a ne onaj koji prizna da je nešto loše uradio. To je velika razlika. Iskrenost i dobrota nisu iste stvari. Mi našeg brata, sina, tatu, strica i šuraka podržavamo i volimo, ali svoje mišljenje imamo. Ne želimo da ispadne da smo mi za Mionu i da želimo da se pomire, nego mislimo kako Maja nije za našu porodicu. Porodica Krofak!

Inače, s druge strane, Majin otac, Radomir Marinković Taki je ovog puta podržao ćerkin ljubavni izbor.

kurir.rs/pink

Bonus video:

02:18 BORA BI TO VOLEO, JEDINO DA MI PLATE, PA DA ME SNIMAJU Rijaliti par objavio NEREALNE vesti: Voleo bih to da imamo ZBOG NAS!