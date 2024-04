"MAJA NIJE ZA NAŠU PORODICU" Oglasila se porodica Krofak, ćerka neće da joj Marinkovićeva bude maćeha: Znamo njenu prošlost...

Maja Marinković i Stanislav Krofak započeli su vezu, a sem Nenada Aleksića Ša, s čijom bivšom devojkom Minos se zabavlja, izgleda niko nije srećan. Pogotovo Stanislavova porodica.

Naime, Stanislavova ćerka, koja vodi njegove društvene mreže, oglasila se na Instagramu i, u ime cele porodice Krofak, jasno dala do znanja šta misli o vezi svog oca sa Marinkovićkom.

foto: Printscreen Pink Tv

- Da se oglasimo prvi i poslednji put povodom veze Stanislava i Maje. Iako on sam donosi sve odluke, mi nismo za tu vezu, jer mu želimo dobro. Protiv Maje lično nemamo ništa, ali shodno ponašanju koje smo gledali u prethodnim vezama u rijalitiju, smatramo da nije za njega. Naravno da se ljudi menjaju, ali to ne znači da se njihova prošlost može izbrisati. Dobar čovek je čovek koji radi dobra dela, a ne onaj koji prizna da je nešto loše uradio. To je velika razlika. Iskrenost i dobrota nisu iste stvari. Mi našeg brata, sina, tatu, strica i šuraka podržavamo i volimo, ali svoje mišljenje imamo. Ne želimo da ispadne da smo mi za Mionu i da želimo da se pomire, nego mislimo kako Maja nije za našu porodicu. Porodica Krofak!

foto: Shutterstock, Petar Aleksić

Podsetimo, pre nekoliko dana oglasio se i Majin otac, koji je za razliku od Krofakovih, prezadovoljan novim zetom.

- Hvala Bogu pa je konačno našla nekog, prvog kom neće ona morati da plaća piće! Znam da je ušla tamo sama, da je želela da ostane sama, ali dobro, dešava se, ipak je to zatvoren prostor, ali ja je podržavam, podržavam izbor moje ćerke. Stanislav je divan dečko, fin, kulturan, pristojan, nemam šta loše da kažem o njemu, podržavam Maju i njega. On je nov u svemu ovome, super se snalazi - rekao je Taki.