"MIONA PODGREVA SUMNJU DA GAJI EMOCIJE PREMA STANISLAVU" Reperov otac zbunjen snajkinim ponašanjem, evo zašto strahuje za Ša

Zoran Aleksić Kiza, otac Nenada Aleksića Ša se oglasio za medije i prokomentarisao najnovija dešavanja u Beloj kući.

Naime, upitan šta misli o odnosu Mione i Ša sada kada je Stanislav uplovio u vezu sa Majom Marinković, te da li će sada njihova veza biti mirnija i bez turbulencija, odgovorio je:

- Nisam pametan! Zbog čega Miona za crnim stolom izlazi tako da podgreva sumnju da još gaji emocije prema bivšem. Nenad je tu jasan, on voli Mionu, ali ni njemu nije jasno Mionino komentarisanje. Bliži se Nenadov rođendan i voleo bih da ga vidim veselog i srećnog, zaslužuje on to - rekao je Kiza, pa dodao:

- Svi me osudite da samo branim svog sina, on jeste ishitren, ali niko neće da prizna da ne dira prvi nikoga, da se ne petlja u tuđe veze, da Mionu pazi i štiti čak i kada nije u pravu, kada ga neko konstantno provocira on zna da uzvrati. Nenad je dobra i plemenita duša, strah me je da opet ne bude povređen - zaključio je on.

