ANĐELA ĐURIČIĆ KONAČNO REŠILA DA OTKRIJE ISTINU O ZVEZDANU I ANI! Ispričala za dogovor, a onda zadala udarac: Publika je osetila..

Bivša zadrugarka Anđela Đuričić privukla je pažnju javnosti kada je uplovila u vezu sa Zvezdanom Slavnićem koji je tada bio u odnosu sa Anom Ćurčić.

Po izlasku iz rijalitija Anđela se nije oglašavala ovim povodom, a sada je istakla da je sigurna da su Ana i Zvezdan imali dogovor dok su bili u Beloj kući.

foto: ATAimages

- Teško je dogovorenu priču sprovesti u rijalitiju. Da su neki plan imali, verovatno da jesu, pa se otrgao kontroli, oni to najbolje znaju. Društvene mreže i isečci od nekoliko sekundi mnogo toga pokažu. Kad sam videla neke stvari, videla sam da je bilo nekih navoda i signala. Pomišljala sam da je neki plan postojao - rekla je ona, pa se dotakla trenutka proglašenja pobednika.

- Moja Aleksandra Nikolić je zato bila pobednica Zadruge 6, jer je iskrena. Ana je bila ubeđena da će osvojiti prvo mesto. Na kraju je kuma bila dugme u ovom slučaju, ja sam to sve ispratila. Ja sam pozvala da svi glasaju za Aleksandru, a ne za tu ženu. Publika je to osetila, i to je glavni razlog što nije pobedila - nikad nije bila iskrena. Svako može da uđe na komentare ispod mojih i njenih videa i da uporedi ko je koliko bio iskren. Ona je svakim danom kopala samu sebe sve više. Zato nije pobedila. Da je Ana bila iskrena uzela bi prvo mesto, ali ona ni za šta nije bila iskrena. Faca njena u tom momentu proglašenja pobednika je bila hit, a moja sreća neopisiva. Da je pobedila ne bi bilo fer - zaključila je Anđela u emisiji.

foto: Printscreen

Kurir / Blic / Preneo: Lazar Stanušić

