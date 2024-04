MAJA MARINKOVIĆ I STANISLAV IMALI VRELU AKCIJU! Overili spavaću sobu pred svim cimerima, gledaoci ŠOKIRANI prizorom

Maja Marinković i Stanislav Krofak odnedavno su u emotivnoj vezi, a sada višese više ne kriju ni kada je u pitanju njihov intimni odnos.

Par se prepustio strstima u kreteku pored upaljenog svetla i kamera, dok su ostali učesnici prolazili pored njih.

Ivan Marinković je čak i ležao sve vreme u krevetu pored njihovog, ali ih to nije sprečilo da uživaju u intimnom odnosu.

Podsetimo, porodica Krofak oglasila se povodom Stanislavove veze sa Majom.

- Da se oglasimo prvi i poslednji put povodom veze Stanislava i Maje. Iako on sam donosi sve odluke, mi nismo za tu vezu, jer mu želimo dobro. Protiv Maje lično nemamo ništa, ali shodno ponašanju koje smo gledali u prethodnim vezama u rijalitiju, smatramo da nije za njega. Naravno da se ljudi menjaju, ali to ne žnači da se njihova prošlost može izbrisati. Dobar čovek je čovek koji radi dobra dela, a ne onaj koji prizna da je nešto loše uradio. To je velika razlika. Iskrenost i dobrota nisu iste stvari. Mi našeg brata, sina, tatu, strica i šuraka podržavamo i volimo, ali svoje mišljenje imamo. Ne želimo da ispadne da smo mi za Mionu i da želimo da se pomire, nego mislimo kako Maja nije za našu porodicu. Porodica Krofak - poručili su oni.

