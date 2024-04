KIZA ALEKSIĆ UDARIO NA MIONU! Nakon što je dovela Ša do tačke pucanja, rerov otac opleo: Ona nema ni...

U Eliti svakodnevno dolazi do rasprava između Nenada Aleksića Ša i Mione Jovanović zbog njenog bivšeg momka Stanislava Krofaka.

Nenadov otac, Zoran, poznatiji kao Kiza podržavao je vezu Mione i Ša u počeku, ali po svemu sudeći to se sada promenilo. Naime, on je prokomentarisao je klip na zvaničnom profilu Elite na kojem je odgovorio na to što Miona ne želi da završi kontakt sa Stanislavom iako joj je to Ša tražio.

Naime Kiza je napisao:

Koje ste zlo, onda se se spasi, pa ona nema ni gram osećanja.

Po svemu sudeći, porodica Nenada Aleksića Ša više ne podržava njegovu vezu sa Mionom, a šta će se sve dešavati, ostaje nam da ispratimo.

