MAJA MARINKOVIĆ ZATEKLA CARA SA ČETIRI DEVOJKE! Tada se desio opšti haos, ovo do sada niko nije znao

Maja Marinković progovorila je o prevarama koje je doživela od partnera.

- Pa bila sam sa Filipom u Beču, on je ostao na nekoj žurci, a ja otišla da spavam. Kad ja ustanem i otvaram vrata on sa četiri devojke, nisu dobro završili ni on ni one - rekla je Maja.

Ostali učesnici su isto prokomentarisali o prevarama.

- Hvala Bogu nisam nikada saznala, sreća svih njih. Sigurno bi bilo nekih skandala, ali sva sreća nisam. Bilo je sumnji, ali oni nisu bili pravi, ali sada imam najboljeg muža na svetu - rekla je Jelena.

- Nikada nisam saznala da me neko prevario - rekla je Žana.

- Nikada nisam uhvatio nijednu devojku da me prevarila - rekao je Aleksa.

- Imala sam momaka iz Podgorice, nama je tad pisalo na fejsu da smo zajedno i jedan moj drug ga je video s drugom devojkom i poslao mi slike - rekla je Sneža.

