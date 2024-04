"NEK MI POMRE CELA PORODICA AKO LAŽEM..." Ša doživeo nervni slom zbog bivše žene, skandalozna izjava zaprepastila javnost

Reper Nenad Aleksić Ša neretko šokira brojne gledaoce, ali i cimere, svojim ponašanjem, a čini se da je ovog puta prevazišao i sam sebe.

foto: Printscreen Pink Tv

Naime, tokom sinoćne emisije Ša je na sve načine pokušao da dokaže da mu više nije stalo do njegove bivše supruge Vanje Ignjatović, a mnogi su mišljenja da je u toj nameri otišao predaleko.

- Neka mi pomre porodica cela, ako me zanima ona! Evo, neka mi pomre porodica ako me zanima Vanja! Prebacuješ teren, jer ti se ide na Rajsko ostrvo! - istakao je on, pa još jednom ponovio reči koje su sve prisutne ostavile u šoku.

foto: Nemanja Nikolić, Printscreen

- Da mi pomre porodica cela ako lažem da se ona interesovala, a ne ja! Poligraf! Poligraf, pitanja njoj, pitanja meni! - nastavio je Ša.

foto: Printscreen Pink

- Meni nije jasno zašto mi je on prećutao to sa Vanjom što se desilo. To su gluposti što on ovo priča! Samo da kažem jednu stvar, ja ne verujem u ovu priču! Da je nešto bilo na sudu! - poručila je Miona.

Kurir.rs/Blic

