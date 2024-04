CIFRE DA VAM SE ZAVRTI U GLAVI! Evo koliko su ZADRUGARI zaradili za sve ove godine: Matora POLA MILIONA EVRA, a tek Lepi Mića...

Rijaliti veterani Lepi Mića i Jovana Tomić Matora imaju ozbiljan rijaliti staž na šta su posebno ponosni.

Rijaliti veterani Lepi Mića i Jovana Tomić Matora su rekorderi po vremenu koje su proveli u rijalitijima.

foto: Ana Paunković, Nemanja Nikolić

- Bio sam u deset rijalitija! Ulazio sam zbog zarade, novac me motiviše. Tamo sam radio za mesečnu platu, koja nije mala, i sve pare sam davao ženi! Ona shvata da je to moj posao. Meni stvarno nije padao teško rijaliti. Zdraviji sam i oštroumniji od svih koji su se do sada našli u "Zadruzi". Psihički sam jak, nikad nisam imao krize i umem da igram igru - rekao je Lepi Mića.

- Ušao sam prvi put u rijaliti "Farma" 2013. i veoma dobro sam se snašao. U startu sam im pokazao zube i postavio ih na svoje mesto. Poslednjih šest godina imanje u Šimanovcima postalo je moja druga kuća - ispričao je pevač i dodao da mu ništa nije falilo u rijalitiju:

- U kući smo imali sve, ponašali su se prema nama kao da smo carevi. Za mene je rijaliti vrhunska zabava koja bi nas napolju mnogo koštala.

Matora, s druge strane, uzela je pravo bogatstvo. Rijaliti karijeru započela je 2015. u "Parovima", gde ju je publika gledala dve sezone. Onda je 2017. postala učesnica "Zadruge" i u svakoj je bila od početka do kraja.

foto: Printscreen

- Rijaliti je postao moj posao! To je karijera od koje može odlično da se živi, posebno ako se poštuju pravila. Za šest sezona "Zadruge" zaradila sam više od pola miliona evra, i to kad se oduzmu kazne - pohvalila se Tomićeva i otkrila u šta je ulagala taj novac:

- Imam kafić, a jedno vreme sam držala i restoran. Ostatak je otišao na "ribe" i uživanje. Između sezona sam napolju bila po dva meseca. Rasipala sam se parama kao luda. Trošila sam 8.000 evra nedeljno po klubovima i restoranima. Čak 60.000 evra sam bacila na izlaske! Ceo jedan stan.

