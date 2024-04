"UCENJIVALA ME JE DA NEĆU NIKAD VIDETI BEBU" Ša izneo nove skandalozne detalje iz veze s Vanjom Ignjatović: Lomio sam se...

Iako je pri ulasku u "Elitu" govorio kako želi da se pomiri sa suprugom Vanjom Ignjatović, Nenad Aleksić Ša sada ne prestaje da vređa nekadašnju izabranicu.

Naime, nakon što je izneo šokantne tvrdnje da je abortirala njihovo dete, Ša je sada optužio Vanju i da ga je ucenjivala da bebu nikada neće videti.

foto: Printscreen

- Zbog čega je tebi Vanja pretila da ti nećeš moći da viđaš dete, a to je bio sam početak trudnoće, koji je trebalo da vas obraduje? - pitao je Darko.

- Govorila mi je da će otići i da neću videti dete. Nismo kompatibilni. Ja bih brak, mir, ona bi nešto drugo. Dolazilo je do konstantne rasprave. Lomio sam se oko toga, to je sad iza mene. Ne zanima me, ja sam stavio tačku. To da je ona abortirala dete će zauvek ostati moja sumnja. Nismo funkcionisali dobro. Odnos nam nije bio super - rekao je Ša.

Podsetimo, nakon što je nekoliko meseci ćutala, Vanja je nedavno rešila da ispriča svoju stranu priče o braku sa Aleksićem.

foto: Printscreen Pink Tv

- Spakovala sam kofere i otišla. Nakon toga je pokušavao da me zove. Jedan dan plače i moli, drugi dan vređa i tako u krug. Bila sam spremna da se pomirim sa njim ako bi se izlečio od svoje posesivnosti i ljubomore. Više puta sam ga pitala da poseti nekog lekara da vidi šta nije u redu sa njim, molila sam ga da idemo i do bračnog savetnika, ali on je bio uveren da je on u pravu i da će mi bračni savetnik reći: "Normalno je da sa njim budeš 24 časa i da nemaš društveni život. Ne smeš da izdeš na bazen...". Rekla sam dobro, ajde ići ćemo, možda ja grešim, možda si ti u pravu. Ja u braku sa njim nisam smela slobodno da se krećem. Bez njega nigde, dva puta mi je preselo - rekla je Vanja koja je potom ispričala scenu kojoj ju joj je reper priredio nakon što je izašla u park sa svojim detetom.

Kurir / Hypetv.rs / Preneo: Lazar Stanušić

