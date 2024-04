ONA ĆE BITI PRVA UČESNICA ELITE 8? Otkriveno da je reč o ženi koju svi dobro znate, takmičari aktuelne sezone bruje o tome

Lepi Mića i Marko Đedović sedeli su u pabu "Prijatelji" i razgovarali o dešavanjima u rijalitiju. Njih dvojica nisu mogli da sakriju da su užasnuti cimerima i njihovim ponašanjem, zbog čega ni ne žele da razmišljaju o ulasku u narednu sezonu, o kojoj je već počelo da se priča po ćoškovima imanja u Šimanovcima.

- Samo da izguram ova dva mesrvca, pa nećeš Mićo više - rekao je Lepi Mića.

- Mićo, milion evra u džaku da mi donesu i da plate porsz ja ne bih... Mislio sam možda, ali ne - govorio je Marko Đedović, a onda je Mića otkrio na koje uslove bi on pristao:

- Mogu da dođem da vodim "Igru idtinu" jednom nedeljnom, ali ja ovde sa ovim bolesnicima da provodim dane, više nemam živaca. Ti vodi debatu, a ja ću "Igru istine", malo odemo u studio da komentarišemo i to je to, a ne ovo - pričao je on.

Inače, Uroš Stanić, učesnik rijalitija "Elita 7", nedavno je izneo javnosti detalje o svom sukobu sa Milenom Kačavendom. Ovaj sukob je privukao veliku pažnju javnosti, a Uroš je odlučio da progovori o svemu što se događalo. Kako je istakao, sukob sa Milenom je eskalirao zbog navodnog potpisivanja ugovora za osmu sezonu rijalitija. Uroš je tvrdio da je imao saznanja o tome da je Milena već potpisala ugovor za narednu sezonu, ali da je to krila od ostalih učesnika.

- Ne znam kako može da iznosi te priče iz spoljnog sveta? I potpisala je ugovor za Elitu 8! Žena imala tragediju, a tako se ponaša - otkrio je Uroš Slađi.

Kurir / Republika / Preneo: Lazar Stanušić

