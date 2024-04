KRAJ: MILJANA KULIĆ IZUGBILA NA SUDU! Rijaliti učesnica besnela zbog odluke, vređala mrtvu decu, cepale tužbe i psovala ADVOKATE

Sudski spor između Jovane Tomić Matora i Marka Đedovića protiv Miljane Kulić okončan je danas, a situacija na sudu nije prošla bez incidenata.

Prema rečima Matore, Miljana je izgubila i krivično i parnično na sudu te je nakon toga napravila skandal, vređajući Matoru, pominjući njene bližnje i advokaticu, izgovarajući pogrdne reči. Matora je istakla da je bila jako neprijatno iznenađena ovakvim ponašanjem i da je srećna što je pravda konačno zadovoljena.

- Pod utiskom sam, klošarka me je malopre na suđenju izvređala. Pominjala mi je Dušana pokojnog i Dunju, vređala mi je advokaticu, govorila pogrdne reči i to ničim izazvana, samo zato što smo je ja i Marko Đedović dobili na sudu i to krivično i parnično. Samo zato što nije normalna, što je luda. Čekam sada da se vrati i da će da kreću napadi, pocepala mi je inače tužbu za razvod koju mi je advokatica dala - rekla je Matora i dodala:

- Uzela je tužbu za razvod i pocepala je. Što se mene tiče ja mogu da se ćeram ovde sa ludacima nije mi problem. Samo ne znam čemu sve to, sudija donese presudu i tebe neko krene da maltretira. Bilo mi je jako neprijatno i pravda je napokon zadovoljena. Tako da ako me bude samo pipnula ili taknula, Tijana reaguj - bila je jasna Tomićeva.

Ovaj sudski spor i incident na sudu privukli su veliku pažnju javnosti, a njihov sukob i dalje intrigira vernu publiku rijaliti programa.

