NECU IZ ZADRUGE NAPAO VOZAČ AUTOBUSA! Otkrio sve o nemilom događaju: Krenuo je da me vuče za kragnu, ubacio se još jedan putnik

Bivši zadrugar Nenad Neca Lazić ispričao je da je fizički i verbalno napadnut od strane vozača gradskog autobusa, dok je putovao na fakultet.

Naime, Neca se požalio svojim pratiocima na Tiktoku i ispričao do detalja kako je došlo do sukoba, kada ga je vozač napao fizički.

foto: Pritnscreen

- Doživeo sam jako neprijatnu situaciju sa vozačem gradskog autobusa. Desilo se to da ja inače putujem na fakultet, jer nemam stan u Beogradu i desilo se to da ja kupujem mesečnu kartu i da dajem grdne pare za te mesečne karte - započeo je on.

Neca je zatim, ispričao do detalja kako je došlo do incidenta u autobusu i kako je "umalo" dobio batine od vozača i jednog putnika.

foto: Pritnscreen

- Desilo se to da sam se vraćao iz Beograda i kada sam ušao u autobus za moje selo odakle sam, ja pokažem mesečnu kartu i prolazim, a on mi kaže: "Jel imađ peronsku?", ja kažem nemam, ali mi ne treba zato što imam mesečnu. On meni kaže: "Ajde izađi napolje, ajde izađi napolje". Samo sam ga pogledao i čovek krene mene da vuče za kragnu, i onda se ubacio neki putnik sa strane koji je hteo da me bije....

Kako je dalje naveo, još nekoliko njih se uključilo u raspravu i počelo da mu dobacuje i vređa ga.

