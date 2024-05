"MANJA JE RAZLIKA IZMEĐU MOJE ĆERKE I MENE NEGO TEBE I NJE" Nikad jači okršaj Ša i Stanislava, ponizio ga pred svima: Deda Šaki

Stanislav Krofak i Nenad Aleksić Ša ušli su u novi sukob tokom emisije "Pitanja gledalaca".

Krofak je pomenuo razliku u godinama između Ša i Mione i time razbesneo repera koji tvrdi da je mlad iako je u petoj deceniji života.

foto: Petar Aleksić, Printscreen/Pink

- Ja stalno pričam da sam srećan sa Mionom, ali da sam nesrećan za stolom. Ja sam na debati poludeo zbog onoga što je rečeno. Gledam njoj da udovoljim, i ona mi je najbitnija - rekao je Ša.

Proteklih dana ukućani su rekli kako su videli da su Miona i Ša bili intimni, a dok tvrdi da sa reperom nije imala odnose, Jovanovićeva je sa cimerima komentarisala intimu drugih muškaraca.

- Ja nisam pominjala Tomovića i se*s. Pričali smo Đedović i ja i on me je pitao za Tomovića da li smo imali nešto, ja sam rekla da smo se poljubili i da smo se čuli. Ja sam rekla za roditelje da su se moji roditelji bunili zbog Nenada, a nisu se bunili za Tomovića jer mi Vladimir nije pravio scene. Rekla sam da je glupo i sramota što moji gledaju se*s Stanislava i Maje jer je sada druga devojka, a bila sam ja sa njim -rekla je Miona.

foto: Printscreen/Zadruga

- Ne znam čemu sramota što ja imam odnos, a nju nije sramota što ima dečka koji joj može biti tata. Manja je razlika između mene i moje ćerke nego između njih dvoje - rekao je Stanislav.

- Deda Šaki ne radi botokse ni ništa, ja sam savršen mlad i znam da deda Šaki boli mnoge - govorio je Ša.

Podsetimo, Miona je nedavno priznala da je Ša ucenjuje svojom diskvalifikacijom.

foto: Printscreen

- On mene ucenjuje odlaskom… Budeš li, tipa, se sklonila na dva, tri dana raskidamo, ja to neću da trpim, automatski raskid, nema šta da se pauzira… To za slikanje, šta još… Za oblačenje, ali to nije ucena… – rekla je Miona pa je dodala:

- Ne bih bila drugačija, možda malo, ja generalno znam kako treba da se ponašam u odnosu, ali ti neki ekstremni, ne bih išla zbog njega… Tipa, da ne budem okrenuta desno ili pravo. Situacija kada sam sedela na stepenicama, da se sklonim, jer je on trenirao – vikala je ona i dodala da je Nenad emotivni manipulator.

