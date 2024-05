"UDARA NA MAJU JER OSEĆA DA JE..." Taki Marinković razvezao jezik o napadima Lepog Miće na njegovu ćerku, pa ŠOKIRAO: On nas...

Kako se približava kraj ''Elite'' polako se izdvajaju favoriti, a rijalti igrači polako ali sigurno kreću u ozbiljnu borbu za što bolji plasman.

Svađe i spletke su sve učestalije, a rat bukti na više frontova. Jedan je između Lepog Miće i Maje Marinković.

Naime, Mića već neko vreme iznosi različite tvrdne na račun Maje Marinković, pa neretko dolaze u ozbiljen sukobe!

Tim povodom se sada oglasio Taki Marinković, Majin otac koji je žestoko odbrusio na ovu temu!

- Odmah mogu da kažem da on mrzi mene i moju ćerku! Lepi Mića je već šest godina u rijalitiju i on polako gubi kompas. Kako on može da zna šta se dešava napolju kad tamo najmanje vremena provodi. Odakle njemu takve informacije koje tamo iznosi? On je jednostavno osetio da je Maja favorit i zato udara na nju jer želi da svoje neke ljubimice nametne u prvi plan, rekao je Taki pa dodao:

- Maja ima ogromnu podršku napolju! To je moja ćerka i moram da je štitim, a neki drugi koji su tamo ušli i ostavili svoju decu, neka se zapitau šta čine. O Lepom Mići mislim sve najgore, zaključio je Taki.

kurir.rs/pink

